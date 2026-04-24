Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση για τη “δικτατορία της μουτζούρας” στον ιστορικό άξονα της Δ. Γούναρη – “Όσο θα γράφουν εμείς θα σβήνουμε” – Βίντεο & φωτό

Μεταμορφώνεται ο ιστορικός άξονας της Δημητρίου Γούναρη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε μια σημαντική συνέργεια με την Πολιτιστική Εταιρεία για την αποκατάσταση και τον καλλωπισμό των δημόσιων χώρων που περιβάλλουν τα μνημεία στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη (από τη Ροτόντα έως τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Νέα Παναγία). Η δράση αυτή εστιάζει στον καθαρισμό και την ανάδειξη σημείων που αποτελούν οργανικό κομμάτι του σχεδιασμού για τη μελλοντική ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της πόλης.

Τα έργα που είναι σε εξέλιξη είδαν το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4) ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης μαζί με τον Σταύρο Ανδρεάδη και τον πρόεδρο της Πολιτιστικής Εταιρείας Νικόλαο Πέντζο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Kärcher, Λάζαρο Φραντζή.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης «η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό αφορά την αποκατάσταση της πόλης από το χρώμα της μουτζούρας και αφορά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, ενώνοντας συμμαχίες ευθύνης προκειμένου να αποκτήσει η πόλη την αίσθηση και την εικόνα που της αξίζει».

Ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε στην συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Πολιτιστική Εταιρεία τόσο με τον νέο πρόεδρο Νικόλαο Πέντζο όσο και με τον Σταύρο Ανδρεάδη. «Είναι μια συνεργασία η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό περιλαμβάνει δράσεις, πρωτοβουλίες που αφορούν αφενός με την αντιμετώπιση της μουντζούρας αφετέρου μια νέα προσέγγιση στο θέμα της αισθητικής. Με τη βοήθεια, βέβαια, του κ. Φρατζή και της Kärcher που έχει μπει σε αυτή τη λογική», ανέφερε ο κ. Αγγελούδης.

Τι περιλαμβάνει η δράση

Όπως ανέφερε ο κ. Αγγελούδης η δράση αφορά το πιο ιστορικό και σημαντικό άξονα της Δημητρίου Γουναρη που έχει από την αρχή του μέχρι και την παραλία «όλο το ιστορικό αποτύπωμα το οποίο εκπροσωπεί την πόλη». «Έχουμε τη Ροτόντα, το Γαλεριανο Ανάκτορο και έχουμε επίσης ένα δημόσιο χώρο ο οποίος πραγματικά αναδεικνύει αυτά τα μνημεία. Η πρόταση της Πολιτιστικής Εταιρείας ήταν να κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση η οποία αφορά το σύνολο της εικόνας ώστε αυτό να γίνει ορατό στους πολίτες με τον πιο έντονο τροπο και ίσως αυτό να σηματοδοτεί την ανάγκη να προστατεύουμε και να μην εγκαταλείπουμε τον δημόσιο χώρο» ανέφερε και πρόσθεσε πως έχουν γίνει εκτεταμένες διαγραφές μουτζούρας από κήπους, σε περίγυρους των μνημείων, στα παγκάκια αλλά και αποκατάσταση όλων των παγκακιών, όλων των στηλών κατά μήκος του άξονα.

Επέμβαση του δήμου και σε γκραφίτι σε οικοδομές

Ο δήμαρχος τόνισε πως για πρώτη φορά ο δήμος επεμβαίνει στους ιδιωτικούς χώρους, δηλαδή στα γκράφιτι που υπάρχουν σε οικοδομές γύρω από τον άξονα της Δ. Γούναρη που όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «επιβαρύνουν την εικόνα του δημόσιου χώρου».

«Έπειτα από ενημέρωση που κάναμε στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες, στους διαχειριστές μέσα από μια έγγραφη ενημέρωση που τους κάναμε έχοντας λάβει τη σιωπηρή ή ανοιχτή συμμετοχή τους και τη θετική τους άποψη θα προχωρήσουμε και σε διαγραφές σε μουτζούρες από τις οικοδομές», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης.

Στόχος αυτής της παρέμβασης, σύμφωνα με τον δήμαρχο, η οποία θα κρατήσει περίπου 10 ημέρες, να είναι ένας διαφορετικός άξονας. «Αυτό είναι ίσως ένα δείγμα ότι οι Θεσσαλονικείς μπορούν να αντιτάξουν στην “δικτατορία της μουτζούρας”, όπως συνηθίζει να λέει ο κ. Ανδρεάδης, να αντιτάξουν τη θετική δημοκρατική διαβούλευση μέσα από τη συμμετοχή για την προστασία του χώρου. Νομίζω πως μετά από αυτό θα έχουμε μια άλλη πιο ευχαριστή έκπληξη που αφορά και τον υπόλοιπο δημόσιο χώρο του κέντρου ιδιαίτερα προκειμένου να έχουμε συνολικά την εικόνα που θέλουμε», συμπλήρωσε ο κ. Αγγελούδης.

«Μπορούμε να εκφράσουμε το δημόσιο συναίσθημα με άλλο τροπο και όχι με μουτζούρα. Όσο θα γράφουν εμείς θα σβήνουμε», κατέληξε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του ο Σταύρος Ανδρεάδης ανέφερε ότι «θέλουμε να δώσουμε ένα συνολικό παράδειγμα. Να χαρούμε αυτό το υπέροχο πλακόστρωτο μπροστά μας. Συμφωνούμε ότι κάποιοι θέλουν να εκφράσουν απόψεις. Ομως ζητάμε σεβασμό στα μνημεία -δηλαδή στους πατεράδες και τους παππούδες μας».

Ο διευθύνων Σύμβουλος της Kärcher, Λάζαρος Φραντζής ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο καθαρισμός από γκράφιτι στην εμβληματική αυτή περιοχή που ξεκινάει από την Ροτόντα μέχρι την παραλία. «Ομάδες εργάστηκαν μια εβδομάδα εντατικά και το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικοτατο. Τα οφέλη τα αποκομίζουν οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η πλειονότητα αγκάλιασε με ενθουσιασμό τη δράση αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της καθαριότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας, Νικόλαος Πέντζος πως «οι παρεμβάσεις στην πόλη θα είναι ο βασικός άξονας της στρατηγικής της Πολιτιστικής Εταιρείας» και πώς «στις άμεσες ενέργειες μας είναι πολλές παρεμβάσεις καθώς είναι ωραίο και για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης».