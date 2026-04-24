ΠΚΜ: Ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη ο αντιλυσσικός εμβολιασμός των ζώων της άγριας πανίδας

Ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη ο αντιλυσσικός εμβολιασμός των ζώων της άγριας πανίδας στο πλαίσιο έναρξης της εαρινής εκστρατείας 2026. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Ελλάδα κατέχει καθεστώς απαλλαγής από τη λύσσα και για τη διατήρησή του θα συνεχιστεί η εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμών. Η ρίψη των εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Πέλλας, καθώς και σε τμήματα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Ημαθίας.

Η εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως τα μέσα Μαΐου 2026. Ο εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα και λίμνες. Η εποπτεία του προγράμματος θα διενεργείται σε καθημερινή βάση από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.

Η επαφή με τα εμβόλια – δολώματα, που χρησιμοποιούνται για την ανοσοποίηση της άγριας πανίδας θα πρέπει να αποφεύγεται. Σημειώνεται ότι τα εμβόλια έχουν την όψη μικρού κύβου χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού, περιέχουν ζωντανό ιό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης ενώ σε περίπτωση τυχαίας επαφής μαζί τους, απαιτείται άμεση ιατρική επίσκεψη. Σε περίπτωση εύρεσής τους σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές, πρέπει να ενημερωθούν άμεσα οι τοπικές κτηνιατρικές αρχές.