Το 9ο κύπελλο της ιστορίας του θέλει να σηκώσει απόψε ο ΠΑΟΚ – Αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό

Το ένατο κύπελλο της ιστορίας του θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη απόψε ο ΠΑΟΚ ο οποίος αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Βόλου στις 20:30.

Ο “δικέφαλος” αφού έμεινε αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα μετά την ήττα από την ΑΕΚ, δεν έχει άλλα περιθώρια για αποτυχίες. Θέλει στα 100 του, να σηκώσει το πρώτο του τρόπαιο του νέου αιώνα και να δώσει χαρά στον κόσμο του.

Η ομάδα του Λουτσέσκου βρίσκεται ήδη στον Βόλο, εκεί όπου σε λίγες ώρες θα βρεθούν και περίπου 8.000 οπαδοί του οι οποίοι θα κατακλύσουν την πόλη της Μαγνησίας.

Από την άλλη ο μαχητικός ΟΦΗ, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό, όχι τυχαία, καθώς προέρχεται από μία πολύ καλή πορεία στην διοργάνωση και σίγουρα φέτος επιδιώκει να κάνει το… κάτι παραπάνω και να φύγει με το τρόπαιο στην Κρήτη.

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport.

