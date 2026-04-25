MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δ. Ωραιοκάστρου: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με τη συμμετοχή του Γρηγόρη Βαλτινού

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου), διοργανώνοντας μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη φαντασία, δημιουργικότητα και χαρά με προσκεκλημένους μικρούς, αλλά και μεγάλους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ο καταξιωμένος ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026, στις 11.00 το πρωί, στο 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου (Οδυσσέα Ελύτη 19).

Ειδικότερα, οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ωραιοκάστρου ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν την εκδήλωση με τίτλο «Φτάνει που είσαι δίπλα μου», μια γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της συντροφικότητας, της αγάπης και του παιδικού βιβλίου.

Τα παιδιά θα συμμετάσχουν ενεργά μέσα από μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα, εκφράζοντας την δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, ενώ παράλληλα θα αναδείξουν τη σημασία του βιβλίου ως πηγή έμπνευσης και μάθησης.

Ιδιαίτερη στιγμή για την εκδήλωση αποτελεί η παρουσία και συμμετοχή του καταξιωμένου ηθοποιού, Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την αφήγηση, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής και το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ωραιοκάστρου. «Σας περιμένουμε όλους σε μια γιορτή όπου τα παιδιά πρωταγωνιστούν και τα βιβλία ζωντανεύουν!», τονίζουν οι διοργανωτές.

Γρηγόρης Βαλτινός Δήμος Ωραιοκάστρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

