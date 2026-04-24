Σάλος στην Ουκρανία με τους υποσιτισμένους στρατιώτες της πρώτης γραμμής

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας απέλυσε ανώτερο αξιωματικό μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών που έδειχναν εξαντλημένους στρατιώτες οι οποίοι είχαν παραμείνει στην πρώτη γραμμή για μήνες, χωρίς αρκετή τροφή και νερό.

Το σκάνδαλο ξέσπασε, όπως αναφέρει ο Guardian, όταν η σύζυγος ενός από τους στρατιώτες, η Αναστασία Σίλτσουκ, ανέβασε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τέσσερις άνδρες φαίνονταν χλωμοί, ήταν εμφανώς υποσιτισμένοι, σχεδόν αποστεωμένοι.

Είχαν περάσει οκτώ μήνες σε ένα όλο και μικρότερο τμήμα εδάφους στην αριστερή όχθη του ποταμού Οσκίλ, κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ. Οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων μπορούσαν να μεταφερθούν μόνο με drone.

Λόγω της εκτεταμένης χρήσης drone και από τις δύο πλευρές, υπάρχει μια επικίνδυνη ζώνη πλάτους πολλών χιλιομέτρων εκατέρωθεν της γραμμής επαφής. Ουκρανοί στρατιώτες αναγκάζονται μάλιστα να περπατήσουν 10-15 χιλιόμετρα για να φτάσουν στις εμπροσθοφυλακές τους.

«Όταν τα αγόρια έφτασαν στην πρώτη γραμμή, ζύγιζαν πάνω από 80-90 κιλά. Τώρα όμως ζυγίζουν περίπου 50 κιλά», έγραψε η Σίλτσουκ.

“Έγινε μια παράδοση εφοδίων, αλλά δεν έφτασε άλλο φαγητό για 10 ημέρες”, πρόσθεσε.

Οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να πίνουν βρόχινο νερό και λιωμένο χιόνι για να επιβιώσουν. «Το μεγαλύτερο διάστημα που έμειναν χωρίς φαγητό ήταν 17 ημέρες. Δεν τους άκουγαν στον ασύρματο, ή ίσως κανείς δεν ήθελε να τους ακούσει. Ο σύζυγός μου φώναζε και ικέτευε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε φαγητό και νερό», είπε η Σίλτσουκ.

Δεν ήταν, ωστόσο, οι μόνοι στρατιώτες που αντιμετώπισαν αυτά τα σοβαρά προβλήματα.

Μια άλλη συγγενής στρατιώτη, η Ιβάνα Πομπερεζνιούκ, είπε ότι στρατιώτες της 14ης Αυτόνομης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. «Οι μαχητές λιποθυμάνε από την πείνα», είπε. Αν και ο πατέρας της απομακρύνθηκε από τη θέση, οι άλλοι ξέμειναν εκεί.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε τον διοικητή που ήταν υπεύθυνος για τον εφοδιασμό των στρατιωτών. Η ταξιαρχία αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα εφοδιασμού και ανέφερε ότι οι παραδόσεις ήταν δυνατές μόνο από τον αέρα (με drone), καθώς η θέση τους βρισκόταν εξαιρετικά κοντά στις εχθρικές γραμμές.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων δήλωσε: «Οι Ρώσοι δίνουν τη μέγιστη προσοχή στις παραδόσεις τροφίμων, πυρομαχικών και καυσίμων. Τις αναχαιτίζουν και τις καταρρίπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό όσο για τον εφοδιασμό».