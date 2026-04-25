Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Οι κοπέλες “έδωσαν τον καθ’ ομολογίαν δράστη”, λέει ο δικηγόρος της 20χρονης – Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (28/04/2026) στο Ναυτοδικείο έλαβε ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις αρχές, κίνητρο της δολοφονίας φέρεται να είναι η ερωτική αντιζηλία. Ο κατηγορούμενος, που έχει ομολογήσει, συναντήθηκε με το θύμα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Ασύρματο Αγίου Δημητρίου για να λύσουν τις διαφορές τους.

Ο 20χρονος πήγε στο σημείο μαζί με έναν 18χρονο φίλο του και η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Κατά πληροφορίες, προηγήθηκαν απειλές, πριν ο δράστης βγάλει μαχαίρι και τραυματίσει θανάσιμα τον 27χρονο στην καρδιά.

«Είναι σε κατάσταση σοκ, ακόμα περισσότερο η κοπέλα που είχε τη σχέση με το θύμα και τον δράστη διαδοχικά», δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο Νίκος Ιωάννου, δικηγόρος των δύο νεαρών γυναικών που συνελήφθησαν για την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο – μαζί με τον δράστη και τον φίλο του.

«Σκεφτείτε το ηθικό βάρος που φέρει η κοπέλα αυτή και θα φέρει σε όλη της τη ζωή, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι τραγική», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν οι κοπέλες βοήθησαν ή έκρυψαν τον 20χρονο μετά το έγκλημα απάντησε: «Όχι βέβαια … Οι κοπέλες αυτές όχι μόνο δεν βοήθησαν αλλά από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ πέρασαν το κατώφλι της ΓΑΔΑ και κατήγγειλαν την τέλεση της αξιόποινης πράξης, ήταν αυτές που έδωσαν τον καθ’ ομολογίαν δράστη».

Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του

Όπως περιγράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι αστυνομικοί, με το που βρήκαν τη σορό του 27χρονου, άρχισαν να αποκλείουν σενάρια για το κίνητρο της δολοφονίας.

Αφού δεν βρήκαν εμπλοκή με παράνομα κυκλώματα, γρήγορα στράφηκαν στις παρέες του, αποκαλύπτοντας την κόντρα που είχε με τον 20χρονο για τα μάτια της 20χρονης πρώην του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό τους και τις τελευταίες ημέρες πίεζε την 20χρονη.

Εν τέλει, ο 27χρονος κάλεσε τον 20χρονο για μία συνάντηση.

Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν την 20χρονο να πιέζει τον σύντροφό της να μην πάει στο ραντεβού.

Οι δύο νεαροί εν τέλει συναντήθηκαν και ξεκίνησαν να λογομαχούν ώσπου ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο.

Τότε, φαίνεται πως του έστειλε κατά τύχη μήνυμα η κοπέλα του, με τον ίδιο να απαντά παραπλανητικά.

Ο δράστης μαζί με τον φίλο του, στη συνέχεια συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους και προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο που έχει αναλάβει τις δύο κοπέλες, την επόμενη ημέρα πήγαν μόνες τους στη ΓΑΔΑ, αποκαλύπτοντας στις αρχές το όνομα του δράστη.

Το βράδυ της Πέμπτης με εντολή εισαγγελέα συνελήφθησαν και οι τέσσερις: ο 20χρονος, ο 18χρονος φίλος του, καθώς και οι δύο κοπέλες που βρίσκονταν μαζί τους μετά το συμβάν.