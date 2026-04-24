Θεσσαλονίκη: Δοξολογία στον Αρμενικό Ναό της Παναγίας για τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Δοξολογία τελέστηκε, σήμερα, στον Αρμενικό Ναό της Παναγίας, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατόν έντεκα χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Γύρω από το μνημείο που τοποθετήθηκε στο κέντρο του ναού και φέρει πάνω του τη θλιβερή ημερομηνία της 24ης Απριλίου του 1915, ημερομηνία που θεωρείται συμβολικά ως έναρξη των γεγονότων της εξόντωσης Αρμενίων πολιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο αρχιμανδρίτης και οι πιστοί προσευχήθηκαν για τα θύματα, παρουσία των εκπροσώπων των αρχών.

Στην ομιλία του ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας, επισήμανε ότι «η 24η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Είναι μια μέρα κατά την οποία ο καθένας καλείται να αναλογιστεί το βίαιο πρόσημό της ώστε να εκπληρώσει ένα ύψιστο χρέος, αποδίδοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα θύματα ενός αποτρόπαιου εγκλήματος, υπενθυμίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό από τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Παράλληλα τόνισε ότι «η σύλληψη και επακόλουθη εξόντωση της αρμενικής πνευματικής, πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της Κωνσταντινούπολης ήταν το στρατηγικό χτύπημα που άνοιξε το δρόμο για τον εκτοπισμό και τη συστηματική εξόντωση των Αρμενίων» ενώ έκανε λόγο για ένα «οργανωμένο έγκλημα με συγκεκριμένες στοχεύσεις και τρομακτικά αποτελέσματα που στόχευε στην αλλοίωση της ταυτότητας, την οικονομική καταστροφή και τελικά στον ίδιο τον αφανισμό των Αρμενίων». Σχολίασε ακόμη ότι «η Γενοκτονία των Αρμενίων υπήρξε η αφετηρία μιας μαρτυρικής πορείας που ήρθε αμέσως μετά και μεταφέρθηκε στα παράλια του Πόντου με τη Γενοκτονία των Ποντίων».

Για τη στάση της Ελλάδας ανέφερε ότι «ήταν από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που αναγνώρισε τη γενοκτονία και ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στη λήθη αναγνωρίζοντας πως πραγματικά ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα που στρέφεται κατά της ίδιας της οικουμένης». «Ελλάδα και Αρμενία βαδίζουν πλάι πλάι στην ιστορία σφυρηλατώντας τους δεσμούς τους μέσα από κοινούς αγώνες για την ελευθερία» πρόσθεσε.

Στη δοξολογία παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαος Παπαϊωάννου, βουλευτές, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας και πλήθος κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ