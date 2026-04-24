Αποκάλυψη Νετανιάχου: Έκανα πετυχημένο χειρουργείο και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αποκάλυψη Νετανιάχου: Έκανε πετυχημένο χειρουργείο και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

|
THESTIVAL TEAM

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποκάλυψε για πρώτη φορά στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι έκανε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Αρχικά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως ολοκληρώθηκε η ετήσια ιατρική του αξιολόγηση και έπειτα αναφέρθηκε στην περίπτωση του καρκίνου του προστάτη, ο οποίος αρχικά έγινε αντιληπτός τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από σχετικές εξετάσεις.

Ο όγκος κρίθηκε καλοήθης στην αρχή, όμως στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι ο ηγέτης του Ισραήλ πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να ακολουθήσει θεραπεία, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο 76χρονος Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο της φετινής ιατρικής του αξιολόγησης, όλοι οι δείκτες για την φυσική του κατάσταση επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα και μάλιστα οι καρδιολογικές εξετάσεις του ήταν πολύ καλές και δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου έβαλε βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι καθυστέρησε να δημοσιεύσει τον ιατρικό του φάκελο για να αποτρέψει «το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν από το να διαδίδει περισσότερη ψευδή προπαγάνδα κατά του Ισραήλ».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

