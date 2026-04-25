Θεσσαλονίκη: Σύλληψη πέντε αλλοδαπών ναυτικών για πλαστά πιστοποιητικά

Στη σύλληψη πέντε αλλοδαπών ναυτικών, υπηκόων Αιγύπτου, προχώρησαν χθες στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης προέβησαν στην σύλληψη πέντε αλλοδαπών ναυτικών(υπήκοοι Αιγύπτου) ενός φορτηγού (Φ/Γ) πλοίου σημαίας Τόγκο, για παράβαση των άρθρων 216 παρ.1, 2 και 217 παρ.1 του Π.Κ. (Πλαστογραφία πιστοποιητικών). Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω προσκόμισαν στη Λιμενική Αρχή πλαστά πιστοποιητικά.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ κατόπιν επιθεώρησης που διενεργήθηκε στο Φ/Γ πλοίο, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

