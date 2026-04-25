Μαρία Αναστασοπούλου: Είμαστε στην καλύτερη φάση με τον Άρη Πορτοσάλτε

Την Μαρία Αναστασοπούλου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα και η δημοσιογράφος Μαρία Κοκολάκη, όπως παρακολουθήσαμε το Σάββατο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική παρουσιάστρια μίλησε για τις απαιτήσεις της φετινής τηλεοπτικής χρονιά και για τη συνεργασία με τον Άρη Πορτοσάλτε στην πρωινή ζώνη.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Αναστασοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “συνεχίζουμε κανονικά, έχουμε ακόμα τρεις μήνες. Ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά, πολύ απαιτητική. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αν πει κάποιος, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, ότι έχει φτάσει στο καλύτερο του, νομίζω ότι δεν βλέπει πολύ καθαρά”.

“Είμαστε στην καλύτερη φάση με τον Άρη, σε επίιπεδο αποτελέσματος. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαλαροί πια. Δεν μπορώ να πω ότι κάνουμε παρέα σε καθημερινή βάση, όμως βρισκόμαστε αρκετά τακτικά γιατί και ως εκπομπή το ‘χουμε να βγαίνουμε”.

“Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για του χρόνου. Κάθε χρόνο οι συζητήσεις ξεκινούς από δω και πέρα. Αισθάνομαι, όμως, ότι φέτος ξεκίνησαν τα σενάρια πολύ νωρίτερα, γι’ αυτό μας φαίνεται ότι τώρα είναι σαν να είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Αλλά δεν είμαστε” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Αναστασοπούλου στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1.

“Όλα θα τα συζητήσουμε με τα στελέχη του σταθμού, προφανώς υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα”.

Άρης Πορτοσάλτε Μαρία Αναστασοπούλου

