Κώτσηρας: Σταθερή στήριξη της μεσαίας τάξης με μόνιμες φοροελαφρύνσεις

«Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη με τη μείωση των φόρων και παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα», τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Σάββατο (25/4) στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συζήτηση με θέμα «Διασφαλίζοντας την ανάπτυξη: η ανθεκτικότητα της μεσαίας τάξης».

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Κώτσηρας από το 2019 η κυβέρνηση «επένδυσε πάρα πολύ στη μείωση της φορολογίας. Έχουν μειωθεί 83 φόροι. Είναι μια δομική πολιτικά επιλογή για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το να στηρίξουμε την κοινωνία μέσω της μείωσης της φορολογίας, χωρίς ταυτοχρόνως να θέτουμε ζήτημα για τα έσοδα του κράτους.»

Ειδικά «η πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), νομοθετήθηκε από την ελληνική Βουλή και πλέον εφαρμόζεται, έχει στο επίκεντρό της την προτεραιοποίηση και στήριξη της μεσαίας τάξης», σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών. Και εξήγησε ότι «έγινε η πιο δραστική μείωση άμεσης φορολογίας που έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες, με οριζόντια μείωση στους φορολογικούς συντελεστές, ενώ για πρώτη φορά συνδυάστηκε η περαιτέρω μείωση της φορολογίας με τον αριθμό των τέκνων, καθότι ήταν βασικό μέλημά μας και βασική προτεραιότητα η στήριξη της οικογένειας».

Επιπλέον, επισήμανε ότι «μειώθηκαν τα τεκμήρια διαβίωσης και στηρίχθηκε εντόνως ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας. Ήταν στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει τη μεσαία τάξη με αυτή την πρόσφατη μεταρρύθμιση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε ότι «θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση», διασφαλίζοντας, παράλληλα, το δημοσιονομικό περιβάλλον.

Στην συνέχεια ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (22/4), υπογραμμίζοντας ότι ήταν «κατά κύριο λόγο μέτρα μόνιμων χαρακτηριστικών». Ο ίδιος επισήμανε ότι διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων των δύο μέτρων στήριξης που είχαν ανακοινωθεί πέρυσι τον Απρίλιο, η στήριξη των ενοικιαστών με το 1/12 του ενοικίου -και για κάποιες κατηγορίες με δύο ενοίκια τον χρόνο- και η ενίσχυση των συνταξιούχων κάθε Νοέμβριο, προκειμένου να περιλαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό των ατόμων αυτών των κατηγοριών.

Σε σχέση με τα τρία μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, την ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις και τη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι «πρόκειται για ρυθμίσεις που ενισχύουν τη ρευστότητα και στις οποίες μπορεί να υπαχθεί ένα σημαντικό εύρος επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοί που πραγματικά θέλουν να είναι συνεπείς».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι «θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης» και πρόσθεσε ότι «τα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής γυρίζουν πίσω στην ελληνική κοινωνία».

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας υπενθύμισε ότι «βρισκόμαστε στη δεκαετία που ακολούθησε μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία, όπου η μεσαία τάξη, ειδικά την περίοδο 2015 – 2019, συμπιέστηκε υπέρμετρα».

Σε ερώτηση για το τι αναμένεται στην επόμενη ΔΕΘ σημείωσε ότι «όλες οι μετέπειτα εξαγγελίες που θα γίνουν και η συνεχής προσπάθεια που κάνουμε βασίζονται ακριβώς στο να μπορέσουμε να έχουμε μέτρα μόνιμων χαρακτηριστικών που θα μείνουν στην κοινωνία και θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».