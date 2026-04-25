Κρήτη: Συνελήφθη 18χρονος που έκλεψε επτά γουρούνια

Συνελήφθη 18χρονος από τους αστυνομικούς του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Ηρακλείου για ζωοκλοπή.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο 18χρονος αφαίρεσε από αγρόκτημα ιδιοκτησίας 63χρονου ημεδαπού, επτά χοίρους.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθη ο 18χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.