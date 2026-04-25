Τήνος: Τραυματισμός βρέφους κατά τον κατάπλου πλοίου – Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας

Φωτογραφία: Intime
Τραυματίστηκε βρέφος κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού-ταχύπλοου πλοίου στο λιμάνι της Τήνου και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το βρέφος έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Τήνου, για ιατρική περίθαλψη, από όπου και εξήλθε. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

Τήνος

