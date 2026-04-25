Συνελήφθη διαιτητής πολεμικών τεχνών για δωροληψία: Κατηγορείται ότι ζήτησε χρήματα για να “στήσει” αγώνες

Στη σύλληψη ενός 58χρονου διαιτητή αγώνων Taekwondo προχώρησαν αστυνομικοί στις Σέρρες, καθώς κατηγορείται ότι ζητούσε χρήματα από αθλητές για να επηρεάζει τα αποτελέσματα αγώνων πανελληνίου πρωταθλήματος.

Η υπόθεση αφορά τη διοργάνωση που επρόκειτο να γίνει στις Σέρρες στις 25 και 26 Απριλίου. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 58χρονος προσέγγισε γονείς δύο αθλητών από την Αθήνα και ζήτησε 1.000 ευρώ για τον καθένα, προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση στους αγώνες. Σε αντάλλαγμα, τους υποσχόταν διάκριση, συμμετοχή στην Εθνική ομάδα και επιπλέον μόρια για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

Ο άνδρας, που είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, εντοπίστηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε, σε ξενοδοχείο στις Σέρρες όπου θα διέμενε, είχε σταλεί δέμα στο όνομά του.

Το δέμα, που είχε τη μορφή συσκευασίας ποτού, περιείχε φιάλη και έναν φάκελο με 1.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, οι αστυνομικοί άνοιξαν το πακέτο και έστησαν επιχείρηση.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο κατηγορούμενος πήγε στο ξενοδοχείο, παρέλαβε το δέμα και λίγα λεπτά αργότερα συνελήφθη από τους αστυνομικούς, πριν προλάβει να μπει στο δωμάτιό του.

Τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκαν, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες εμπλοκές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Βραδιά παράδοσης και μουσικής στην Ανθοέκθεση του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Βιεϊρίνια: Θέλουμε να κερδίζουμε τίτλους κάθε χρόνο – Το κάτι παραπάνω για τα 100 χρόνια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βόλος: Τραυματισμένος μοναχός εντοπίστηκε σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου – Τον βρήκαν περιπατητές και ενημέρωσαν το 112

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ιωάννινα: Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ιωάννινα: 15χρονος μαθητής με σουγιά 16 εκατοστών σε σχολική εκδρομή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Όλγα Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων