Συνάντηση του Ν. Κακλαμάνη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο – “Η Ομογένεια αποτελεί τον πιο ισχυρό και ειλικρινή πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό”

Σε «κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής ανάτασης» πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη η συνάντηση του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Παλιγγενεσία και την καθιερωμένη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ελληνικού Κοινοβουλίου, η συνάντηση στην έδρα της Αρχιεπισκοπής, αποτέλεσε μια «ηχηρή υπενθύμιση της αδιάρρηκτης ενότητας μεταξύ του ελληνικού κράτους, της Εκκλησίας και του απόδημου Ελληνισμού».

Ο κ. Κακλαμάνης μετέφερε την ευγνωμοσύνη της Βουλής των Ελλήνων προς την ομογένεια, χαρακτηρίζοντάς την ως τον «πιο ισχυρό και ειλικρινή πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Κυπριακό ζήτημα, με τον πρόεδρο της Βουλής να υπογραμμίζει την ανάγκη, η διεθνής κοινότητα να επιδείξει την ίδια ευαισθησία που δείχνει σε σύγχρονες κρίσεις (Ουκρανία) και για την 50ετή παράνομη κατοχή της Κύπρου.



«Η Ελλάδα και η ομογένεια παραμένουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, διεκδικώντας το δίκαιο και την ελευθερία, αλλά δεν θεωρώ όμως ότι είναι σωστό ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος, 50 χρόνια τώρα, να κάνει ότι δεν βλέπει και δεν ακούει, ότι κάποιος άλλος στρατός κατοχής κρατάει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κομμένη στα δύο», τόνισε χαρακτηριστικά.



Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξήρε το ρόλο της ομογένειας, ως μιας δύναμης επιδραστικής και αφοσιωμένης στα ιδανικά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αναφέρθηκε στη συγκλονιστική υπερηφάνεια που επιδεικνύουν οι νέες γενιές Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι, παρά την απόσταση και το πέρασμα των δεκαετιών, διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της ελληνικής καταγωγής τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Βουλής, η φετινή επίσκεψη του Ν. Κακλαμάνη -η πρώτη προέδρου της Βουλής μετά από 18 έτη στις ΗΠΑ- συνέπεσε με μια ιστορική συγκυρία τριπλού εορτασμού:

-Την 205η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης.

-Τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

-Τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

«Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος της επίσκεψης μου. Ο δεύτερος όμως ήταν η δική σας προτροπή σας σεβασμιώτατε, για να δώσω το “παρών”» είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Ο κ. Κακλαμάνης επεσήμανε ακόμη, ότι η παρουσία της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας σηματοδοτεί τη δέσμευση της Πολιτείας να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των Ελλήνων της Αμερικής, «οι οποίοι εκμηδενίζουν τα 8.000 μίλια απόστασης με την Ελλάδα, με την αγάπη και την προσφορά τους».Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή ευχών και δώρων, με τον κ. Κακλαμάνη να προσκαλεί τον αρχιεπίσκοπο στην Αθήνα για μια επίσημη υποδοχή στη Βουλή των Ελλήνων.Ο Ν. Κακλαμάνης στο σχολείο του Αγ. Δημητρίου Αστόριας, στο «Ground Zero» και στην έπαρση της ελληνικής σημαίας στο Bowling GreenΝωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής είχε επισκεφθεί στην Αστόρια, το ελληνικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), το οποίο αριθμεί 378 παιδιά. Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, ο κ. Κακλαμάνης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του από τον διευθυντή, Βασίλη Σκορδά και είχε συνομιλίες με μαθητές και μαθήτριες.Ο πρόεδρος της Βουλής παρέστη στην δοξολογία, η οποία έγινε στο ναό του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στο Σημείο Μηδέν (Ground Zero) και θεωρείται «εθνικό προσκύνημα» για τις ΗΠΑ και σύμβολο της ελληνικής Ορθόδοξης παρουσίας που αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της 11ης Σεπτεμβρίου.Στη συνέχεια, έδωσε το «παρών» στην τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο ιστορικό πάρκο Bowling Green της Wall Street. Εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε μαζί με πλήθος ομογενών και η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού πραγματοποιείται παρουσία αγήματος της Προεδρικής Φρουράς (Ευζώνων), συμβολίζει την ισχυρή παρουσία και την οικονομική επιρροή του Ελληνισμού στο οικονομικό κέντρο του κόσμου και αποτελεί προπομπό της μεγάλης παρέλασης στην 5η Λεωφόρο.«Η Βουλή των Ελλήνων υποκλίνεται απόψε ενώπιον σας. Και σας ευγνωμονεί για όσα έχετε κάνει, για όσα κάνετε και για όσα θα κάνετε για την μητέρα Πατρίδα, την Ελλάδα μας. Πριν από λίγες μέρες έγινα 80 ετών. Δεν περίμενα ότι σήμερα θα ήταν η πιο συγκινητική στιγμή των 80 ετών μου, ατενίζοντας εδώ, στη καρδιά της Νέας Υόρκης, από τη μία πλευρά το εθνικό μας σύμβολο, την σημαία μας στη μία άκρη και δίπλα να βρίσκεται η σημαία της δεύτερης πατρίδας σας, της Αμερικής. Και λίγο πιο πέρα, η σημαία της Κύπρου μας, του μόνου κράτους της Ευρώπης, που υπάρχει στρατός κατοχής και την κρατάει ως σήμερα χωρισμένη στα δύο. Έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε για την Κύπρο μας, για να γίνει ξανά ενωμένη και ελεύθερη» ανέφερε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.Παρόντες στις εκδηλώσεις των ομογενών ήταν επίσης, ο βουλευτής της ΝΔ, Θανάσης Παπαθανάσης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος.