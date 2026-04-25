Άγιος Δημήτριος: Με μαχαίρι 20 εκατοστών ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο – Το χρονικό του φονικού

Στο φως έρχονται λεπτομέρειες για τη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ. στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, με δράστη έναν 20χρονο ναύτη.

Ο δράστης όπως έχει γίνει γνωστό δολοφόνησε τον 27χρονο με μαχαίρι καρφώνοντάς το στην καρδιά. Σύμφωνα με το protothema.gr o άτυχος άνδρας δολοφονήθηκε από το εικονιζόμενο κρητικό μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών. O δράστης μετά την αποτρόπαια πράξη του στο πάρκο στον Άγιο Δημήτριο εγκατέλειψε το θύμα και πήγε στο σπίτι του όπου έκρυψε το μαχαίρι στην ταράτσα πίσω από τους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Πώς έγινε η δολοφονία του 27χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε σχέση για τρία χρόνια με μία από τις 20χρονες η οποία λάμβανε μηνύματα από τον δράστη παρά το γεγονός ότι ήταν σε άλλη σχέση. Η κοπέλα, μετά από κάποιο διάστημα χώρισε με το θύμα και στη συνέχεια σύναψε σχέση με τον 20χρονο. Ο 27χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από την εξέλιξη και τηλεφωνούσε στην κοπέλα ζητώντας της να τα ξαναβρούν.

Σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νυν σύντροφος της κοπέλας και δράστης ζήτησε από τον 27χρονο να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους. Οι δύο τους λογομάχησαν και τότε ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και το κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου. Τότε ο δράστης και ο 18χρονος φίλος του που βρισκόταν στο σημείο έφυγαν από εκεί, επέστρεψαν στο σπίτι, άλλαξαν ρούχα και πήραν άλλο αμάξι και πήγαν να πάρουν τις δύο κοπέλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης δεν είπε εξαρχής ότι σκότωσε τον 27χρονο και όταν άρχισε να γίνεται γνωστό το φονικό, το παραδέχτηκε. Οι τέσσερις έμειναν σε ένα ξενοδοχείο στην Ηλιούπολη.

Στην αστυνομία έσπευσε η σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος όπου είπε όσα έμαθε ότι έγιναν στο πάρκο στον Άγιο Δημήτριο. Στη συνέχεια ο 18χρονος φίλος του δράστη πήγε στη ΓΑΔΑ ενώ τέλος και ο δράστης ομολόγησε στην ΕΛΑΣ το έγκλημα και αποκάλυψε που είχε κρύψει το μαχαίρι ενώ ζήτησε και συγγνώμη. Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για οπλοκατοχή, καθώς έφερε μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Πηγή: protothema.gr