Ευρυτανία: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στο δάσος από υλοτόμους – Δείτε φωτο

Μια οξειδωμένη χειροβομβίδα βρέθηκε την Παρασκευή (25/4/26) στο δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο Ευρυτανίας, κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το χώρο και Κλιμάκιο του στρατού προχώρησε στη συνέχεια σε αναγνώριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το LamiaReport, επρόκειτο για αμυντική χειροβομβίδα τύπου mills Νo 36 WWII, χαρακτηριστικό όπλο του Βρετανικού στρατού που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το επόμενο πρωί, ομάδα EOD της 695 ΑΒΠ, που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας, προχώρησε με ασφαλή τρόπο σε εξουδετέρωσή της και καταστροφή.

Ευρυτανία

