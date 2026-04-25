Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση – Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι και το “άλλο κόμμα”

Απώλειες για τη ΝΔ, ελαφρά άνοδο του ΠΑΣΟΚ αλλά και αύξηση των αναποφάσιστων αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά.

Στην πανελλαδική μέτρηση, στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ κινείται στο 29,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 15,9%, τρίτη η Ελληνική Λύση με 10,2% με το ΚΚΕ σε απόσταση αναπνοής στο 10%. Η Πλεύση είναι στο 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,9%, εκτός Βουλής Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα25, Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 10%.

Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου:

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κινείται στο 23,8% σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου η Νέα Δημοκρατία, από 26,1% που συγκέντρωνε στη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Μάρτιο.

Το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του καταγράφεται με άνοδο από 11,4% στο 12,8% σήμερα. Πέφτει κατά τι η Ελληνική Λύση που παραμένει στην τρίτη θέση με 8,2% (έναντι 8,8%) και ακολουθεί το ΚΚΕ με 8%. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες 1,1 μονάδων και κινείται στο 6,9%.

Οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 17,2% (από 15,3%), όπως και όσοι επιλέγουν άλλο κόμμα (8% από 7,3%).

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της GPO