MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Στον αέρα η εκεχειρία: Το Ιράν αποχώρησε από τις συνομιλίες στο Πακιστάν – O Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μετά από εμπλοκή στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιραν με τον Αμπάς Αραγτσί να αποχωρεί από το Πακιστάν και τον Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώνρι το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν σήμερα (25/4/2026) από το Πακιστάν μετά από συνομιλίες, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί είπε στους πακιστανούς αξιωματούχους ποιες είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των πακιστανών μεσολαβητών.

Την  ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναντ Τραμπ λέει ότι ακύρωσε το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

