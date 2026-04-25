Τραμπ: Η ακύρωση του ταξιδιού Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων του στο Πακιστάν δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου κατά του Ιράν.

«Δεν βλέπω το νόημα να τους κάνω να πάρουν μια πτήση 18 ωρών στην παρούσα κατάσταση (των διαπραγματεύσεων). Είναι υπερβολικά μακριά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο του Axios, ο οποίος είπε ότι μίλησε μαζί του τηλεφωνικά.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι θα ξαναρχίσει τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Είπα στους συνεργάτες μου πριν από λίγο καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν: Όχι, δεν θα κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί», δήλωσε ο Τραμπ σε μια δημοσιογράφο του δικτύου Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ιρανοί μπορούν να του τηλεφωνήσουν όποτε θέλουν μετά την ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ στο Ισλαμαμπάντ.

«Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν εάν θέλουν, όποτε θέλουν» τόνισε χαρακτηριστικά, σε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τα μέσα ενημέρωσης Axios και Fox News.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν είναι σαφές ποιος κυβερνά το Ιράν.

«Υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση εντός της «ηγεσίας» τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τον καθαρισμό οικοπέδων – Ποιες αλλαγές εισάγονται για τις υποχρεώσεις των πολιτών

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Με ανανεωμένο look η Ιωάννα Μαλέσκου: “Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος πέταξε τη σακούλα με το χασίς για να βγει “καθαρός” στον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εξιτήριο για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη έπειτα από οκτώ μέρες νοσηλείας στον “Ευαγγελισμό”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Live η επίσκεψη Μητσοτάκη – Μακρόν στη φρεγάτα “Κίμων” στον Πειραιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Μαγευτική ατμόσφαιρα με χιλιάδες χαρτάκια στο Παλέ – Πανηγύριζαν Αντετοκούνμπο και Σιάο – Βίντεο