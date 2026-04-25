Σέρρες: Ήταν καταδικασμένος σε πενταετή κάθειρξη αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Ένας φυγόποινος συνελήφθη χθες το πρωί στις Σέρρες καθώς αν και είχε καταδικαστεί σε πενταετή κάθειρξη, κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.