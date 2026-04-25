Σέρρες: Ήταν καταδικασμένος σε πενταετή κάθειρξη αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας φυγόποινος συνελήφθη χθες το πρωί στις Σέρρες καθώς αν και είχε καταδικαστεί σε πενταετή κάθειρξη, κυκλοφορούσε ελεύθερος.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.