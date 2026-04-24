Ουκρανία και Ρωσία ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή 193 αιχμαλώτων πολέμου – Δείτε εικόνες

THESTIVAL TEAM

Μπορεί οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία να συνεχίζονται αδιάκοπα μετά από τέσσερα χρόνια, ωστόσο οι δύο πλευρές έχουν καταφέρει να «τα βρουν» σε συγκεκριμένα -αν και ελάχιστα- πεδία.

Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με την Ρωσία και την Ουκρανία να προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες με την μεσολάβηση τρίτων χωρών σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Μόσχα και Κίεβο ανακοίνωσαν σήμερα (24/04) ότι αντάλλαξαν 193 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά, με τον ρωσικό στρατό να δηλώνει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για την ανταλλαγή αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε την επιστροφή των 193 Ουκρανών μαχητών. «Υπερασπίστηκαν την Ουκρανία σε διάφορα μέτωπα. Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι εναντίον των οποίων η Ρωσία έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες, καθώς και τραυματίες στρατιώτες», δήλωσε στο X.

«Επί του παρόντος, Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη», τόνισε ο ρωσικός στρατός σε ανακοίνωσή του στο Max.

Πόλεμος Ουκρανία

