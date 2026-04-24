Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις κοπέλες για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο – Τι ισχυρίζεται η 20χρονη

Στην άσκηση ποινικής δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία σε βάρος τριών ατόμων και συγκεκριμένα έναν 18χρονο και δύο 20χρονες στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, oι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο. Νωρίτερα, ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας, ο 18χρονος και οι δύο 20χρονες βγήκαν από την ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.

Ο 20χρονος, σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

Πώς έγινε η δολοφονία του 27χρονου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα είχε σχέση για τρία χρόνια με μία από τις 20χρονες η οποία λάμβανε μηνύματα από τον δράστη παρά το γεγονός ότι ήταν σε άλλη σχέση. Η κοπέλα, μετά από κάποιο διάστημα χώρισε με το θύμα και στη συνέχεια σύναψε σχέση με τον 20χρονο. Ο 27χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από την εξέλιξη και τηλεφωνούσε στην κοπέλα ζητώντας της να τα ξαναβρούν.

Σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νυν σύντροφος της κοπέλας και δράστης ζήτησε από τον 27χρονο να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους.

Οι δύο τους λογομάχησαν και αντάλλαξαν βρισιές και τότε ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι το οποίο ήταν μεγάλου μεγέθους και το κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου.

Τότε ο δράστης και ο 18χρονος φίλος του που βρισκόταν στο σημείο έφυγαν από εκεί, επέστρεψαν στο σπίτι, άλλαξαν ρούχα και πήραν άλλο αμάξι και πήγαν να πάρουν τις δύο κοπέλες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης δεν είπε εξαρχής ότι σκότωσε τον 27χρονο και όταν άρχισε να γίνεται γνωστό το φονικό, το παραδέχτηκε. Οι τέσσερις έμειναν σε ένα ξενοδοχείο στην Ηλιούπολη.



Στην αστυνομία έσπευσε η σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος όπου είπε όσα έμαθε ότι έγιναν στο πάρκο στον Άγιο Δημήτριο.



Στη συνέχεια ο 18χρονος φίλος του δράστη πήγε στη ΓΑΔΑ ενώ τέλος και ο δράστης ομολόγησε στην ΕΛΑΣ το έγκλημα και αποκάλυψε που είχε κρύψει το μαχαίρι ενώ ζήτησε και συγγνώμη.



Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για οπλοκατοχή, καθώς έφερε μαχαίρι τύπου πεταλούδα.



Η 20χρονη είχε προτρέψει τον δράστη να μην πάει στο ραντεβού με το θύμα, λέει ο δικηγόρος της

Οι δύο 20χρονες έριξαν φως στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο και «θα αθωωθούν σύντομα» σύμφωνα με τον συνηγόρό τους, Νίκο Ιωάννου ο οποίος μίλησε σήμερα λίγο μετά την αποχώρησή τους από τον εισαγγελέα.



Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, στις δύο κοπέλες ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία καθώς λίγη ώρα μετά το φονικό βρέθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου με τον δράστη της δολοφονίας και τον 18χρονο φίλο του. Η πρώτη κοπέλα που εμπλέκεται στην υπόθεση ήταν πρώην σύντροφος του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας και νυν σύντροφος του 20χρονου δράστη. Η δεύτερη 20χρονη είναι η σύντροφος του 18χρονου φίλου του δράση, ο οποίος έχει επίσης συλληφθεί.



Ο δικηγόρος των δύο νεαρών αναφέρθηκε σήμερα στο χρονικό της υπόθεσης εκφράζοντας τη βεβαιότητά τουγια την αθώωσή τους και εξήγησε πως δεν γνώριζαν τι πραγματικά είχε συμβεί και όταν το έμαθαν τότε πήγαν κατευθείαν στο γραφείο του για να τις βοηθήσει.



Μάλιστα τόνισε πως η σύντροφος του 20χρονου όταν έμαθε πως ετοιμαζόταν ραντεβού με το θύμα, του είχε πει προφορικά, αλλά και γραπτά να μην πάει. Αργότερα ο δράστης της είπε ψευδώς πως το θύμα δεν πήγε στο ραντεβού και η 20χρονη έμαθε για τον θάνατό του από την μητέρα της.

Αναλυτικά όσα είπε ο δικηγόρος Νίκος Ιωάννου: «Εκπρόσωπος των δύο κοριτσιών και των οικογένειών τους. Οι κοπέλες από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ, προσήλθαν στο γραφείο μου και διαδοχικά κατήγγειλαν την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης όταν ακόμα η έρευνα ήταν αποπροσανατολισμένη με κατεύθυνση το επάγγελμα του τραγικού πατρός. Η πραγματικότητα είναι μία: Χωρίς να γνωρίζει καμία από τις δύο απολύτως τίποτα, στήθηκε αυτό το ραντεβού.



Η πρώτη κοπέλα (που ήταν σύντροφος διαδοχικά με το θύμα και τον δράστη) έμαθε από τον δράστη για το επικείμενο ραντεβού με το θύμα και τον απέτρεψε προφορικά και γραπτά ”μην πας για κανέναν λόγο”. Όταν τελέστηκε η πράξη, ρωτούσε αν τελικά συνέβη κάτι και ο δράστης της είπε πως τελικά δεν προσήλθε το θύμα. Οταν έμαθε τι συνέβη, προσήλθε στο γραφείο μου και τελούσε σε απόλυτη σύγχυση, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε για να δούμε τι πρέπει να συμβεί.



Φυσικά και δεν βρισκόταν στο ραντεβού θύματος και δράστη, άλλωστε λίγη ώρα αργότερα πληροφορήθηκε πως το θύμα δεν πήγε.



Μέχρι που η μητέρα της κοπέλας να ακούσει ότι έχασε τη ζωή του ο 26χρονος -χωρίς να ξέρει την πραγματικότητα- και για να μην ταραχτεί η κόρη της επειδή είχαν μακροχρόνια φιλία και σχέση είπε στο κορίτσι πως κάτι έχει πάει ο παππούς. Ετσι επέστρεψε σπίτι η 20χρονη και μετά άρχισε να ξετυλίγεται ο κουβάρι. Ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση σοκ.



Η εισαγγελία άσκησε δίωξη για υπόθαλψη επαγγελματία, ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβές και θα αποδειχθεί η αθωότητα και των δύο διότι η πραγματική αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έγινε από την κοπέλα που είχε τη σχέση και εν συνεχεία εμμέσως από τη δεύτερη. Δώσαμε την πραγματικότητα στις Αρχές, αποκλείστηκαν τα άλλα σενάρια και οδηγήθηκε η Αστυνομία στη λύση του εγκλήματος».