Ρένος Χαραλαμπίδης: Πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός τηλεόρασης, γιατί είχα γηροκομήσει τους γονείς μου

Εκτός τηλεόρασης έμεινε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς όπως εξήγησε, είχε αναλάβει να γηροκομήσει τους γονείς του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος φέτος επέστρεψε τηλεοπτικά με τη συμμετοχή του στο “Your Face Sounds Familiar”, αρχικά δήλωσε συγκινημένος με την πρόταση που του έγινε, διότι αρνήθηκε πολλές φορές μέχρι τελικά να πει το «ναι»: «Με συγκίνησε το κανάλι για την επιμονή, παρά τα αλλεπάλληλα όχι που τους είπα», ανέφερε.

Έπειτα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αποκάλυψε γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε επιλέξει να απέχει και τόνισε πως συστήνεται ξανά στον κόσμο: «Εγώ πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα το χρόνο μου εκεί. Αυτό για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου. Πέρασε ο καιρός, κοιμήθηκαν οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου. Και ξαφνικά ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, αλλά οι ηθοποιοί είμαστε όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης», είπε.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι του ο 55χρονος με καραμπίνα – Άφησε ελεύθερη τη μητέρα του

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Αγγελούδης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων: Τα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας δεν διαγράφονται και δεν παραγράφονται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Αττική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο “αντίο” στον 27χρονο που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Ανθοέκθεση στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2 ώρες πριν

Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει το 2026 και γιατί;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Καρολίνα Πλίσκοβα – Μαρία Σάκκαρη 2-0: Αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στις “64” του Madrid Open