Ρένος Χαραλαμπίδης: Πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός τηλεόρασης, γιατί είχα γηροκομήσει τους γονείς μου

Εκτός τηλεόρασης έμεινε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς όπως εξήγησε, είχε αναλάβει να γηροκομήσει τους γονείς του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος φέτος επέστρεψε τηλεοπτικά με τη συμμετοχή του στο “Your Face Sounds Familiar”, αρχικά δήλωσε συγκινημένος με την πρόταση που του έγινε, διότι αρνήθηκε πολλές φορές μέχρι τελικά να πει το «ναι»: «Με συγκίνησε το κανάλι για την επιμονή, παρά τα αλλεπάλληλα όχι που τους είπα», ανέφερε.

Έπειτα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αποκάλυψε γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε επιλέξει να απέχει και τόνισε πως συστήνεται ξανά στον κόσμο: «Εγώ πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα το χρόνο μου εκεί. Αυτό για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου. Πέρασε ο καιρός, κοιμήθηκαν οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου. Και ξαφνικά ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, αλλά οι ηθοποιοί είμαστε όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης», είπε.

Δείτε το βίντεο