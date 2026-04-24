Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι σκότωσε έξι μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες του σκότωσαν έξι μαχητές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ σε ένα χωριό του νοτίου Λιβάνου σήμερα, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών.

Σύμφωνα με τον στρατό, στρατιώτες εντόπισαν έξι μέλη της σιιτικής οργάνωσης στο χωριό Μπιντ Τζμπέιλ, περιοχή όπου σφοδρές μάχες μαίνονταν πριν τεθεί σε ισχυ η κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου.

“Μετά τον εντοπισμό, άρχισε σφοδρή ανταλλαγή πυρών μεταξύ των τρομοκρατών και των στρατιωτών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι στρατιώτες εξόντωσαν δύο τρομοκράτες”, διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση.

“Στη συνέχεια, οι στρατιώτες έπληξαν τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι τρομοκράτες. Οι τέσσερις τρομοκράτες που είχαν απομείνει εξοντώθηκαν” σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να “υπονομεύσει” τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, την επομένη της ανακοίνωσης της παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ των δυο χωρών.

Μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός πήρε τον έλεγχο μιας λωρίδας εδάφους του Λιβάνου σε βάθος περίπου δέκα χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

