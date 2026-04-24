Πηνελόπη Πλάκα: Πρέπει να συγχωρείς το επάγγελμα στις δύσκολες στιγμές που σου επιφυλάσσει και να ξεκινάς πάλι από την αρχή

Η Πηνελόπη Πλάκα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello Και τη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα, αυτή την εβδομάδα, με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά Μια νύχτα μόνο” του MEGA.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική ηθοποιός εξήγησε αφενός κατά πόσο ανταποδοτικό θεωρεί ως τώρα το επάγγελμα που έχει επιλέξει και αφετέρου τη σημασία που δίνει σήμερα στον έρωτα.

Το επάγγελμα που έχετε επιλέξει – ή σας έχει επιλέξει – είναι ανταποδοτικό; Σας δίνει όσα του δίνετε;

Προς το παρόν, ναι, η σχέση μου με τη δουλειά μου είναι ανταποδοτική. Βέβαια, δεν θα απαντούσα στη συγκεκριμένη ερώτηση “προς το παρόν, όχι” και με σκέψεις γύρω από το τι άλλο με το οποίο μπορώ να ασχοληθώ. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να το έχεις μεράκι για να το διαλέξεις. Να σε τρώει, να το λατρεύεις, να το αγαπάς, να το συγχωρείς στις δύσκολες στιγμές που σου επιφυλάσσει και να ξεκινάς πάλι από την αρχή.

Είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας 100 μέτρων. Σαφώς είναι δύσκολο, οπότε έχω φροντίσει να διευρύνω τους επαγγελματικούς μου ορίζοντες. Εξαιτίας της ανάγκης μου να δημιουργώ και να βρίσκω καινούργια πράγματα που να με ενθουσιάζουν, έφτιαξα μαζί με μια φίλη μου μια εταιρεία με ρούχα. Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα, λέγεται The Aligoria και είμαστε πολύ χαρούμενες για αυτό.

Ο έρωτας πόσο σημαντικός είναι για εσάς;

Τα πάντα είναι σημαντικά και απαραίτητα στη ζωή μας. Το σπουδαιότερο ωστόσο για μένα είναι να είσαι σε απόλυτη επικοινωνία με τον ίδιο σου τον εαυτό. Να γνωρίζεις ακριβώς τι χρειάζεσαι και πως μπορείς να το εκφράσεις.

Τη στιγμή που θα βρεις τον άνθρωπο τον οποίο θα ερωτευτείς, είναι μονόδρομος μια θετική εξέλιξη, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από ποτέ.