Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς

«Θα είμαστε εδώ! Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και τι κάναμε στην Κύπρο. Για εμάς αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. “Ελλάς-Γαλλία συμμαχία”. Αυτό είναι. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς» διαμήνυσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ερωτηθείς για τη συμμαχία του Παρισιού με την Αθήνα.

Και συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος: «Δείτε τι πετύχαμε την τελευταία δεκαετία! Ήμασταν η ήπειρος με εμπειρία στον εμφύλιο πόλεμο. Και το αρχικό σχέδιο ήταν ειρήνη και ευημερία. Το πετύχαμε, μην το υποτιμούμε. Μπορεί να είναι αργή και περίπλοκη, αλλά διατηρήσαμε την ειρήνη στην Ένωσή μας. Μετά διαμορφώσαμε την κοινή αγορά. Τώρα πρέπει να διαμορφώσουμε γεωπολιτική παρουσία, γεωπολιτική ισχύ. Αυτό διακυβεύεται».

Οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική. Πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που έχει με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Σημείωσε ότι ίσως να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας.

Επίσης είπε ότι πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην ΕΕ ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας.

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ» υπογράμμισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ουκρανία και Ρωσία ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή 193 αιχμαλώτων πολέμου – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής στην Εθνική Οδό μετέφερε 1.150.000 ευρώ σε μετρητά μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Χαλκηδόνος ενόψει αντιπυρικής περιόδου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Δήμας: Η Ελλάδα αξιοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην κατασκευή εμβληματικών έργων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι: Ανάστατοι οι κάτοικοι, δεν καταγράφηκαν ζημιές – Ακολούθησαν πέντε μετασεισμοί