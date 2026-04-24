Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς

«Θα είμαστε εδώ! Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και τι κάναμε στην Κύπρο. Για εμάς αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. “Ελλάς-Γαλλία συμμαχία”. Αυτό είναι. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς» διαμήνυσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ερωτηθείς για τη συμμαχία του Παρισιού με την Αθήνα.

Και συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος: «Δείτε τι πετύχαμε την τελευταία δεκαετία! Ήμασταν η ήπειρος με εμπειρία στον εμφύλιο πόλεμο. Και το αρχικό σχέδιο ήταν ειρήνη και ευημερία. Το πετύχαμε, μην το υποτιμούμε. Μπορεί να είναι αργή και περίπλοκη, αλλά διατηρήσαμε την ειρήνη στην Ένωσή μας. Μετά διαμορφώσαμε την κοινή αγορά. Τώρα πρέπει να διαμορφώσουμε γεωπολιτική παρουσία, γεωπολιτική ισχύ. Αυτό διακυβεύεται».

Οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική. Πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που έχει με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Σημείωσε ότι ίσως να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας.

Επίσης είπε ότι πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην ΕΕ ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας.

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ» υπογράμμισε.