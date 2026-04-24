Η συζήτηση Μητσοτάκη με τον Μακρόν στη Ρωμαϊκή Αγορά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη – Δείτε live

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν συζητούν στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και τον δρόμο προς το αύριο.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Γαλλίας, επέστρεψαν από την Κύπρο μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και συζητούν στο πάνελ της εκδήλωσης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ουκρανία.

Αργότερα, θα παραβρεθούν στο δείπνο της Ελληνικής προεδρίας όπου θα είναι καλεσμένοι αξιωματούχοι των δύο κυβερνήσεων και επιχειρηματίες.

Σημειώνεται πως Μητσοτάκης και Μακρόν έφτασαν στη Ρωμαϊκή αγορά στις 19:25.

Οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική. Πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που έχει με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Σημείωσε ότι ίσως να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας.

Επίσης είπε ότι πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην ΕΕ ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας.

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ» υπογράμμισε.

