Η Μαρία Πρεβολαράκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης

Νέα επιτυχία για τη Μαρία Πρεβολαράκη, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 53 κιλών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης, που διεξήχθη στα Τίρανα της Αλβανίας.

Η Μαρία Πρεβολαράκη ηττήθηκε στον τελικό μετά από μεγάλη “μάχη”, με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρέμοβα, αλλά έστω κι έτσι, έφθασε σε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία για την ελληνική πάλη, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Τιράνων.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης κατέκτησε η Μαρία Πρεβολαρακη! Στον μεγάλο τελικό των 53κ. η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε οριακά με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Πρεβολαρακη προηγήθηκε με 1-0 από παρατήρηση που δόθηκε στην Ουκρανή, αλλά η αντίπαλος της στο δεύτερο γύρο κατάφερε και πήρε δύο πόντους και προβάδισμα στο σκορ.

Παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Μαρίας δεν μπόρεσε να γυρίσει το ματς και γνώρισε την ήττα. Αναμφίβολα πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε σε τελικό Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος!

