Ουκρανία: Ένας αξιωματικός απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του αφού μια μονάδα στο μέτωπο έμεινε χωρίς τρόφιμα και νερό επί μήνες

Ένας Ουκρανός αξιωματικός απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και ένας άλλος υποβιβάστηκε αφού στρατιώτες που είχαν σταλεί στο μέτωπο για να αποκρούσουν τη ρωσική εισβολή έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τρόφιμα και νερό, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Μια χρήστρια του διαδικτύου, η Νάστια Σίλτσουκ, ανάρτησε την Τρίτη στο Facebook φωτογραφίες αποστεωμένων, γυμνόστηθων, αξύριστων ανδρών και επικαλέστηκε τις δηλώσεις ενός στρατιώτη ο οποίος έκανε λόγο για «αδιάκοπες καθυστερήσεις» στις παραδόσεις νερού, τροφίμων και καυσίμων επί επτά μήνες.

Οι φωτογραφίες αυτές προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά.

Σήμερα, το γενικό επιτελείο στρατού ανακοίνωσε ότι απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον διοικητή της 16ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας και υποβίβασε τον επικεφαλής του 10ου Σώματος Στρατού, κατηγορώντας τους ότι «απέκρυψαν την πραγματική κατάσταση».

«Ορισμένες θέσεις χάθηκαν και διαπράχθηκε μια σειρά λαθών στον ανεφοδιασμό των στρατιωτών. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα ανεφοδιασμού σε τρόφιμα σε μια από τις θέσεις της ταξιαρχίας», ανέφερε.

Η εν λόγω μονάδα πολεμά γύρω από τον ποταμό Οσκίλ, στην περιοχή του Κουπιάνσκ, μια πόλη-κλειδί στη βορειοανατολική Ουκρανία, σε έναν από τους τομείς όπου διεξάγονται οι σφοδρότερες μάχες με τον ρωσικό στρατό. Πέρα από τον ποταμό, τα εφόδια μεταφέρονται στους στρατιώτες με μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με βάρκες. Πρόσφατα, παραδόθηκαν τρόφιμα στη μονάδα και «αν οι συνθήκες το επιτρέψουν» οι στρατιώτες θα απομακρυνθούν από τη ζώνη αυτή, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο Facebook από τη 16η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία ο νέος επικεφαλής της μονάδας, συνταγματάρχης Τάρας Μαξίμοφ, συνομιλεί με στρατιώτες που δηλώνουν ότι έχουν παραλάβει «όλα τα αναγκαία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

