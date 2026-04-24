Φούρνος μικροκυμάτων: Τα απλά βήματα για να απαλλαγείτε από τα λίπη και κολλημένα υπολείμματα τροφίμων

Τα κολλημένα λίπη και υπολείμματα στον φούρνο μικροκυμάτων είναι συνηθισμένο φαινόμενο, όμως η απομάκρυνσή τους δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαίνεται. Με ορισμένα απλά βήματα μπορείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά τη συσκευή σας χωρίς έντονο τρίψιμο, επαναφέροντας την καθαριότητα στο εσωτερικό και την πόρτα.

Τα απλά βήματα για να καθαρίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων

Ακολουθήστε την παρακάτω απλή ρουτίνα για να διατηρήσετε μία από τις πιο πολυχρησιμοποιημένες συσκευές σας καθαρή και λειτουργική:

Ξεκινήστε με τη δύναμη του ατμού Σκουπίστε με ήπια καθαριστικά διαλύματα Δώστε έμφαση στην πόρτα και τον περιστρεφόμενο δίσκο Καλό ξέβγαλμα και στέγνωμα

1. Ξεκινήστε με τη δύναμη του ατμού

Πριν πιάσετε το σφουγγάρι, εκμεταλλευτείτε τον ατμό για να μαλακώσετε τη βρωμιά. «Χρησιμοποιήστε πρώτα ατμό», προτείνει η Angie Hicks, ειδικός στη συντήρηση σπιτιού και συνιδρύτρια της Angi. «Ζεστάνετε ένα μπολ με νερό και ξύδι ή χυμό λεμονιού για τρία έως πέντε λεπτά». Αφού τελειώσει ο χρόνος, αφήστε το μπολ μέσα για ένα-δύο λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα, ώστε ο ατμός να διεισδύσει καλά στα ξεραμένα λίπη.

Αυτό το βήμα θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς για εσάς. Σύμφωνα με την Hicks, ένα κοινό λάθος είναι το άμεσο τρίψιμο πάνω σε στεγνά υπολείμματα τροφών, το οποίο μπορεί να γρατσουνίσει την επιφάνεια.

2. Σκουπίστε με ήπια καθαριστικά διαλύματα

Αφού μαλακώσουν τα υπολείμματα, ήρθε η ώρα για το σκούπισμα. Προσοχή: Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε, ειδικά αν καθαρίζετε κοντά στους αεραγωγούς.

Για ελαφρούς λεκέδες: Ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων αρκεί. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι.

Για επίμονους λεκέδες: Δημιουργήστε μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό. Καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς να προκαλεί φθορές. Επίσης, μπορείτε να ακουμπήσετε ένα πανί βουτηγμένο στο διάλυμα ξιδιού πάνω στα δύσκολα σημεία για ένα λεπτό πριν τα τρίψετε.

3. Δώστε έμφαση στην πόρτα και τον περιστρεφόμενο δίσκο

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων συσσωρεύει συχνά λίπη και πιτσιλιές. Αποφύγετε τα σκληρά εργαλεία (όπως το σύρμα), καθώς μπορεί να θαμπώσουν το τζάμι ή να καταστρέψουν τις επιφάνειες. Προτιμήστε ξίδι ή σόδα.

Μην ξεχνάτε τον περιστρεφόμενο δίσκο. Αφαιρέστε τον και πλύντε τον ξεχωριστά στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων (αν επιτρέπεται) για να απομακρύνετε τις οσμές και τα κολλημένα λίπη.

4. Καλό ξέβγαλμα και στέγνωμα

Αφού καθαρίσετε τη βρωμιά, περάστε τις επιφάνειες με ένα καθαρό, νωπό πανί για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά το εσωτερικό. «Βεβαιωθείτε ότι οι περιοχές των αεραγωγών είναι εντελώς στεγνές πριν συνδέσετε ξανά τον φούρνο στο ρεύμα για να αποφύγετε τη διάβρωση ή τη μούχλα», συμβουλεύει η Hicks. Ένα πανί με μικροΐνες είναι ιδανικό για αυτό το σκοπό.

Συμβουλές για να διατηρήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων καθαρό

Για να μη χρειάζεται να τρίβετε με τις ώρες στο μέλλον, υιοθετήστε αυτές τις απλές συνήθειες:

Καλύπτετε πάντα το φαγητό: Χρησιμοποιήστε ειδικά καπάκια για μικροκύματα για να αποφύγετε τις πιτσιλιές.

Καθαρίστε αμέσως τους λεκέδες: Ένα γρήγορο σκούπισμα αμέσως μετά από μια υπερχείλιση εμποδίζει το φαγητό να σκληρύνει.

Εβδομαδιαία συντήρηση: Καθιερώστε έναν γρήγορο καθαρισμό με ατμό μία φορά την εβδομάδα για να διατηρείτε τη συσκευή σας σαν καινούργια.

