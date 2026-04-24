MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζουν το τελευταίο επεισόδιο του “Maestro”

|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκονται το τελευταίο διάστημα τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της επιτυχημένης σειράς «Maestro», που φέρει την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Η συμπρωταγωνίστρια του, Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε μία φωτογραφία τους και αποκάλυψε ότι σήμερα, Παρασκευή (24.04.2026) γυρίζεται το τελευταίο επεισόδιο.

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, όπως και υπόλοιπο βασικό καστ του «Maestro» βρίσκονται στις επάλξεις και γυρίζουν τις σκηνές που θα ολοκληρώσουν την ιστορία της Κλέλιας, του Ορέστη και των υπολοίπων ηρώων.

«Γυρίζοντας το τελευταίο επεισόδιο του “Maestro”», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.

Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

