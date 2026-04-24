Καραλής: Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο κι έκλεισε εισιτήρια από πριν

Μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του ανέδειξε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ήταν ένας από τους καλεσμένους ομιλητές στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου και μίλησε για όσα τον διαμορφώνουν εντός και εκτός στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε στη σημασία του να μένει κανείς προσγειωμένος: «Όλοι οι Έλληνες αγαπάνε πολύ τους αθλητές. Έχω πάρει πολύ αγάπη, ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η γενιά μας θέλει να τα κάνει όλα γρήγορα, αλλά ξεχνάει το παρόν. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι από πού ξεκίνησες, να θέτεις στόχους και να δουλεύεις σκληρά μέσα σε μια ομάδα».

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η προσωπική ιστορία που μοιράστηκε από το 2020-2021, μια περίοδο που, όπως παραδέχθηκε, δεν βρισκόταν στην καλύτερή του κατάσταση: «Δεν ήμουν καλά, πηδούσα στα 5,70 και δεν μπορούσα να ανταγωνιστώ. Ήμουν 18ος-20ος στην κατάταξη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου περνούσαν 12. Είχα αποδεχτεί ότι δεν θα πάω».

Κι όμως, εκεί μπήκε ο πιο σημαντικός υποστηρικτής της ζωής του, η μητέρα του. «Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα περάσω στο Παγκόσμιο και είχε κλείσει εισιτήρια χωρίς να έχω προκριθεί. Εγώ δεν το πίστευα. Της έλεγα δεν χρειάζεται… αλλά εκείνη επέμενε».

Λίγες ημέρες αργότερα, οι ακυρώσεις αθλητών άνοιξαν τον δρόμο: «Μια μέρα πριν τον αγώνα, με παίρνει ο μάνατζερ μου και μου λέει “είσαι μέσα”. Γυρνάω στην μητέρα μου και της λέω: “Τι έκανες; ελπίζω να μην ακύρωσες το εισιτήριο”. Πήγα… και πήρα το πρώτο μου χάλκινο μετάλλιο».

Και κατέληξε με νόημα: «Μερικές φορές δεν πιστεύουμε εμείς στον εαυτό μας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που πιστεύουν για εμάς».

Ο Καραλής έδειξε ενδιαφέρον και για τον κόσμο της επιχειρηματικότητας μιας και όπως αποκάλυψε είναι κάτι που τον ενδιαφέρει, θέτοντας ερωτήματα για το τι απαιτείται ώστε ένας επιχειρηματίας να φτάσει στην επιτυχία, κάτι που φαίνεται να τον απασχολεί για το μέλλον.

Παράλληλα, στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές μπορούν να αξιοποιήσουν τα social media: «Ο κόσμος θέλει να εμπλέκεται περισσότερο με τον αθλητισμό και τις προσωπικότητες. Εγώ θέλω να βγάζω προς τα έξω αυτό που αισθάνομαι. Έχω σπουδάσει και μάρκετινγκ και πιστεύω ότι οι αθλητές πρέπει να εκμεταλλευτούν τις πλατφόρμες, γιατί η αθλητική καριέρα είναι μικρή».

Μάλιστα, υπογράμμισε τη σημασία του LinkedIn και του personal branding: «Είμαι από τους λίγους αθλητές που χρησιμοποιούν ενεργά το LinkedIn. Πιστεύω ότι οι αθλητές μπορούν να βγουν εκτός γηπέδων, να πουν τις ιστορίες τους και να δημιουργήσουν μια πιο ουσιαστική σύνδεση με τον κόσμο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τον Αρμάντ Ντουπλάντις, έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του και πως διαχειρίζεται τον ανταγωνισμό: «Με τον Ντουπλάντις γνωριζόμαστε πάνω από 10 χρόνια, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Έχουμε μεγαλώσει μαζί στα γήπεδα. Τον βλέπω περισσότερο από ό,τι βλέπω την οικογένειά μου. Όταν βλέπεις έναν φίλο σου να πετυχαίνει τόσο μεγάλα πράγματα, σε κάνει κι εσένα καλύτερο».

Και πρόσθεσε με νόημα: «Αφού το έκανε ο φίλος μου, γιατί να μην το κάνω κι εγώ; Γιατί να μην πάρω κι εγώ χρυσά μετάλλια;».

Κλείνοντας, ο Καραλής μίλησε για το τι θέλει να αφήσει πίσω του όταν αποσυρθεί από τον αθλητισμό: «Οι αθλητές πλέον γίνονται και brands και influencers. Πιστεύω σε ένα υγιές influencing. Ο αθλητισμός είναι υγεία και μπορεί να προσφέρει πολλά, ειδικά στα παιδιά».

Και κατέληξε με μια φράση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του: “Όταν τελειώσει η καριέρα μου, τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ράφι. Αυτό που θα μείνει είναι οι στιγμές και όσα έχω δημιουργήσει. Αυτό είναι το καλύτερο χρυσό μετάλλιο που θα μπορούσα να έχω”.

Όταν ρωτήθηκε αν ένα ρομπότ θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει πρωταθλητής στο επί κοντώ, ο Καραλής απάντησε με χιούμορ: “Και να μου πάρει τη δουλειά;”.