Ελληνική Λύση: Όσο η Τουρκία αρνείται το παρελθόν της, τόσο πιο επικίνδυνη παραμένει για το μέλλον μας

«Η Ελληνική Λύση αποτίει σήμερα φόρο τιμής στη μνήμη εκατομμυρίων Αρμενίων αδελφών μας που σφαγιάστηκαν μεθοδικά, βάναυσα και συστηματικά από το τουρκικό κράτος, από το 1915 και μετά. Η πρώτη μεγάλη γενοκτονία του 20ού αιώνα, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το καθεστώς των Νεότουρκων, παραμένει ανοιχτή πληγή για ολόκληρη την ανθρωπότητα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Παράλληλα, η Ελληνική Λύση επισημαίνει: «Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε. Δεν επιτρέπουμε στη λήθη και στην τουρκική προπαγάνδα να θολώσουν την ιστορική αλήθεια.

Η Γενοκτονία των Αρμενίων δεν ήταν “εμφύλιος” ούτε “μετακίνηση πληθυσμών”, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ακόμα και σήμερα η Άγκυρα. Ήταν προμελετημένο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, με στόχο τον αφανισμό ενός ολόκληρου χριστιανικού λαού από τις πατρογονικές του εστίες. Μαζί με τους Αρμένιους, το ίδιο αιματοβαμμένο χέρι έπληξε τους Έλληνες, τους Ασσύριους και άλλους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Το ίδιο τουρκικό εθνικιστικό μόρφωμα που σήμερα απειλεί την Κύπρο, το Αιγαίο και την ίδια την ύπαρξη του Ελληνισμού.

Η Ελληνική Λύση αγωνίζεται με όλες της τις δυνάμεις για: Την ποινικοποίηση της άρνησης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Ιωνίας, της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Θράκης, της Ίμβρου, της Τενέδου, της Κύπρου, των Αρμενίων και των Ασσυρίων από την Ελληνική Πολιτεία με νόμο, χωρίς “ίσες αποστάσεις” και διπλωματικούς συμβιβασμούς.

Τη διεθνή καταδίκη των Τουρκικών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της πολιτικής της λήθης.

Την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδος – Αρμενίας σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, οικονομικό, αμυντικό και πολιτιστικό.

Την ενεργό στήριξη του αγώνα του αρμενικού λαού για δικαίωση και αποκατάσταση.

Όσο η Τουρκία αρνείται το παρελθόν της, τόσο πιο επικίνδυνη παραμένει για το μέλλον μας. Η ιστορική μνήμη είναι εθνική ασπίδα. Δεν ξεχνάμε. Δεν υποχωρούμε. Δεν συγχωρούμε».