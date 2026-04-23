Παναγιώτης Στάθης: Ήξερα πως θα “φάω πολύ ξύλο” φέτος για το Καλημέρα Ελλάδα

Για το “Καλημέρα Ελλάδα” και την κριτική που δέχθηκε την φετινή σεζόν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Στάθης στη νέα συνέντευξη που έδωσε στη συνάδελφο του, Κατερίνα Θεοδωροπούλου και στο ένθετο Tύπος Tv.

Μάλιστα, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΑΝΤ1 παραδέχθηκε πως ανέμενε από το καλοκαίρι πως… “θα φάει ξύλο” ως προς τα σχόλια και τις κριτικές.

Περίμενες την κριτική που δέχθηκες;

Γελάω γιατί, αν ρωτήσεις οποιοδήποτε μίλησε μαζί μου το καλοκαίρι μετά τη συμφωνία μου με τον ΑΝΤ1 και μου ευχόταν “καλή επιτυχία”, θα σου πει ότι απαντούσα μονότονα: “Παιδιά, θα φάω πολύ ξύλο”. Άρα, το ήξερα.

Όμως, όποιος δεν αντέχει την κριτική, κάθεται στο σπίτι του. Έχω λάβει διθυραμβικά σχόλια στη διάρκεια της επαγγελματικής μου διαδρομής. Επομένως, δεν μπορώ, όταν κάποιος γράψει κάτι που δεν μου αρέσει, να στραβώσω. Εντάξει, μπορεί καμιά φορά να νιώσεις ότι αδικείσαι, αλλά και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι. Ο καθένας μας ξέρει μέσα του αν έκανε σωστά κάτι ή όχι. Άρα, τα λοιπά περιττεύουν.

Υπήρξαν σχόλια που σας στεναχώρησαν, ίσως, φέτος;

Ομολογώ πως δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να επηρεάζεται από κακοπροαίρετα σχόλια. Άσε που, για να σου πω την αλήθεια, δεν τα διαβάζω καν. Δεν ανέχομαι μόνο να στραφεί κάποιος κατά της οικογένειας μου. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή.