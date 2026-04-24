Θεσσαλονίκη: Μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Με μαζικές αποχωρήσεις στελεχών που προέρχονται από τον χώρο της Κεντροαριστεράς βρίσκεται αντιμέτωπη η Μαρία Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο οργανωτικός «πυρήνας» υποστηρικτών της από το λεγόμενο «κίνημα των Τεμπών» έχει, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται tanea.gr, αποδυναμωθεί σημαντικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Όπως αναφέρεται, από μια ομάδα περίπου 80 ατόμων που συμμετείχαν στις διαδικασίες για την πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση του υπό διαμόρφωση κόμματος, έχουν αποχωρήσει σιωπηλά ή με διαμαρτυρίες περισσότερα από 50 άτομα, τα οποία πλέον δεν συμμετέχουν σε καμία σχετική δραστηριότητα.

Οι αποχωρήσαντες προέρχονται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται και πρόσωπα που είχαν αρχικά ενθαρρύνει την Καρυστιανού να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για «ανύπαρκτες πολιτικές διαδικασίες», «αυταρχικές συμπεριφορές» και «ακροδεξιές προσεγγίσεις» στον υπό διαμόρφωση φορέα, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν συνάδουν με τις αρχές των προοδευτικών ανθρώπων που στήριξαν αρχικά το εγχείρημα.

Όπως αναφέρουν, πολλοί από αυτούς συμμετείχαν ενεργά στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, πιστεύοντας ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν συγκροτημένο πολιτικό φορέα με στόχο την ενίσχυση της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, οι οργανωτικές και πολιτικές διεργασίες διεξάγονται με αδιαφάνεια, ενώ δεν έχουν απαντηθεί κρίσιμα ερωτήματα για τη δομή και τη λειτουργία του νέου πολιτικού σχηματισμού.

Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι δεν υπήρξε σαφήνεια για το ποιος διαμορφώνει τη διακήρυξη ή ποια πρόσωπα συμμετέχουν σε κεντρικά όργανα, κάνοντας λόγο για διαδικασίες που δεν θυμίζουν κινήματα βάσης.

Παράλληλα, αποδίδουν στην Καρυστιανού «εργαλειοποίηση του κινήματος των Τεμπών» και «αχαριστία» προς τους εθελοντές που στήριξαν την προσπάθεια, ενώ καταγγέλλουν και την ύπαρξη «αυταρχικών πρακτικών» στη λήψη αποφάσεων.

Από την πλευρά τους, στελέχη που αποχώρησαν υποστηρίζουν ότι ο αρχικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα που θα κάλυπτε το αντιπολιτευτικό κενό, ωστόσο η πορεία του εγχειρήματος απομακρύνθηκε από τις αρχικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει δηλώσει πως ο νέος πολιτικός φορέας επιδιώκει να υπερβεί τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς Δεξιάς και Αριστεράς, με τη στελέχωσή του να βασίζεται σε πρόσωπα διαφορετικών διαδρομών και χωρίς συμμετοχή επαγγελματιών της πολιτικής.

Στους βασικούς προγραμματικούς στόχους που έχουν παρουσιαστεί περιλαμβάνονται η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, η διάκριση των εξουσιών, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και η ενίσχυση του κράτους δικαίου.