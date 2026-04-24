MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Όλια Λαζαρίδου: Έχοντας κάνει πολλά λάθη και πολλές αστοχίες, κατάλαβα ότι δεν πάει έτσι το πράγμα

|
THESTIVAL TEAM

Την Όλια Λαζαρίδου φιλοξένησαν η Τζένη Μελιτά και ο Φώτης Σεργουλόπουλος, την Παρασκευή, στο πλατό της εκπομπής “Πρωίαν σε είδον” στην ΕΡΤ με αφορμή τη θεατρική της παρουσία φέτος.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η έμπειρη ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση την οποία και προσπαθεί να διατηρεί με τον χρόνο καθώς και σε όσα κατάλαβε με τα χρόνια, αλλά και τα λάθη, για τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Ειδικότερα, η Όλια Λαζαρίδου παραδέχθηκε εν αρχή πως “είμαι ευγνώμων για όλα στη φάση που είμαι τώρα. Παλιότερα, δεν ήμουν έτσι. Ήμουν πιο μικρή και έβλεπα αλλιώς τα πράγματα, μάλλον δεν τα έβλεπα. Δεν είχα χρόνο να τα δω, ήμουν πολύ απασχολημένη να τα δημιουργήσω”.

“Τώρα που έχω βιωμένο χρόνο και μπορώ να κοιτάξω και να δω, όμως, αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει. Αισθάνομαι πως όλα τα πράγματα πια, στις μέρες μας, είναι πολυτέλεια. Ας πούμε, το θέατρο για να κάνεις πραγματικά βαθιά τη δουλειά σου θέλει χρόνο. Οι σχέσεις θέλουν χρόνο, όλα θέλουν χρόνο και αυτός είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια στις μέρες μας”.

“Στις σχέσεις με τα χρόνια, έχοντας κάνει πολλά λάθη και πολλές αστοχίες, κατάλαβα ότι δεν πάει έτσι το πράγμα. Πάει πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι πρέπει να επιμένεις, η επιμονή είναι πολύ μεγάλη αξία στις σχέσεις” συμπλήρωσε, επίσης, η Όλια Λαζαρίδου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

