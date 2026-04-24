Όλια Λαζαρίδου: Έχοντας κάνει πολλά λάθη και πολλές αστοχίες, κατάλαβα ότι δεν πάει έτσι το πράγμα

Την Όλια Λαζαρίδου φιλοξένησαν η Τζένη Μελιτά και ο Φώτης Σεργουλόπουλος, την Παρασκευή, στο πλατό της εκπομπής “Πρωίαν σε είδον” στην ΕΡΤ με αφορμή τη θεατρική της παρουσία φέτος.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η έμπειρη ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση την οποία και προσπαθεί να διατηρεί με τον χρόνο καθώς και σε όσα κατάλαβε με τα χρόνια, αλλά και τα λάθη, για τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Ειδικότερα, η Όλια Λαζαρίδου παραδέχθηκε εν αρχή πως “είμαι ευγνώμων για όλα στη φάση που είμαι τώρα. Παλιότερα, δεν ήμουν έτσι. Ήμουν πιο μικρή και έβλεπα αλλιώς τα πράγματα, μάλλον δεν τα έβλεπα. Δεν είχα χρόνο να τα δω, ήμουν πολύ απασχολημένη να τα δημιουργήσω”.

“Τώρα που έχω βιωμένο χρόνο και μπορώ να κοιτάξω και να δω, όμως, αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει. Αισθάνομαι πως όλα τα πράγματα πια, στις μέρες μας, είναι πολυτέλεια. Ας πούμε, το θέατρο για να κάνεις πραγματικά βαθιά τη δουλειά σου θέλει χρόνο. Οι σχέσεις θέλουν χρόνο, όλα θέλουν χρόνο και αυτός είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια στις μέρες μας”.

“Στις σχέσεις με τα χρόνια, έχοντας κάνει πολλά λάθη και πολλές αστοχίες, κατάλαβα ότι δεν πάει έτσι το πράγμα. Πάει πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι πρέπει να επιμένεις, η επιμονή είναι πολύ μεγάλη αξία στις σχέσεις” συμπλήρωσε, επίσης, η Όλια Λαζαρίδου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.