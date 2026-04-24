MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: Ο Τούρκος σύντροφός της την έχει αποθηκεύσει στο κινητό του με το όνομα διάσημης ηθοποιού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” και τη δημοσιογράφο Ελένη Παπαδόγια μίλησαν η Μαρίνα Σταυράκη και ο Τούρκος σύντροφός της, Μπουλέντ Οζκάν, με αφορμή νέα τους βραδινή έξοδο.

Ο Μπουλέντ Οζκάν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη γνωριμία τους, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή είμαστε μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, αυτά είναι τα σχέδιά μας για τώρα. Και τα δύο μέρη είναι καταπληκτικά. Όταν την είδα και έμαθα ποια ήταν είπα: “Τι όμορφη γυναίκα”. Μπορώ να τη διαχειριστώ».

Από την πλευρά της, η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε με θερμά λόγια για τον αγαπημένο της: «Ο σύντροφός μου έχει μια ανατολίτικη νοοτροπία η οποία ξεπερνά το ό,τι έχω ζήσει μέχρι σήμερα. Είναι πολύ ευγενικός, φροντίζει, δίνει ρόλο και αγαπά την γυναίκα».

Μάλιστα, ο Μπουλέντ Οζκάν αποκάλυψε πως γνωρίζει μερικές ελληνικές λέξεις και ελπίζει πως σύντομα θα μάθει να μιλάει καλύτερα τη γλώσσα.

Ακόμη, η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε χαμογελαστή πως στο κινητό του ο Μπουλέντ Οζκάν την έχει αποθηκεύσει ως Μέριλιν Μονρόε.

Όπως είπε, επίσης, το ζευγάρι στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

Μαρίνα Σταυράκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

