Μαρίνα Σταυράκη: Ο Τούρκος σύντροφός της την έχει αποθηκεύσει στο κινητό του με το όνομα διάσημης ηθοποιού

Στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” και τη δημοσιογράφο Ελένη Παπαδόγια μίλησαν η Μαρίνα Σταυράκη και ο Τούρκος σύντροφός της, Μπουλέντ Οζκάν, με αφορμή νέα τους βραδινή έξοδο.

Ο Μπουλέντ Οζκάν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη γνωριμία τους, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή είμαστε μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, αυτά είναι τα σχέδιά μας για τώρα. Και τα δύο μέρη είναι καταπληκτικά. Όταν την είδα και έμαθα ποια ήταν είπα: “Τι όμορφη γυναίκα”. Μπορώ να τη διαχειριστώ».

Από την πλευρά της, η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε με θερμά λόγια για τον αγαπημένο της: «Ο σύντροφός μου έχει μια ανατολίτικη νοοτροπία η οποία ξεπερνά το ό,τι έχω ζήσει μέχρι σήμερα. Είναι πολύ ευγενικός, φροντίζει, δίνει ρόλο και αγαπά την γυναίκα».

Μάλιστα, ο Μπουλέντ Οζκάν αποκάλυψε πως γνωρίζει μερικές ελληνικές λέξεις και ελπίζει πως σύντομα θα μάθει να μιλάει καλύτερα τη γλώσσα.

Ακόμη, η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε χαμογελαστή πως στο κινητό του ο Μπουλέντ Οζκάν την έχει αποθηκεύσει ως Μέριλιν Μονρόε.

Όπως είπε, επίσης, το ζευγάρι στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία.

