Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί να σταθεί μόνη της – Στηρίζουμε τους Έλληνες απέναντι στην ακρίβεια

Το μήνυμα πως «η Ευρώπη να σταθεί μόνη της» εν μέσω γεωοπολιτικών εντάσεων εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κύπρο, κατά την προσέλευσή του στις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Ο ίδιος αναφερόμενος στη χώρα μας, τόνισε ότι οι η κυβέρνηση στηρίζει τους Έλληνες εν μέσω παρατεταμένης κρίσης ακρίβειας και αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Είμαστε στο πλευρό τους, χωρίς όμως να υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε», είπε.

«Στεκόμαστε στο πλευρό τους στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας», σημείωσε.

Και συμπλήρωσε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το έκτακτο Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτήν τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο. Είχαμε χθες την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και την έννοια της αμυντικής αλληλεγγύης», σημείωσε ο πρωθυπουργός».

«Η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν δέχθηκε επίθεση στο πλαίσιο της σύρραξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της ΕΕ που απειλούνται», κατέληξε.