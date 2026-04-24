Γ. Παπαδόπουλος για Κρήτη: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο

«Καμπανάκι» έκρουσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με αφορμή τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κρήτη το πρωί της Παρασκευής.

Μιλώντας στα “Παραπολιτικά 90,1” και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε για τον σεισμό στην Κρήτη, που έγινε αισθητός μέχρι και την Κάσο, ότι ήταν «επιφανειακός και αρκετά δυνατός», κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό μέγεθος».

Επιπλέον, ο γνωστός σεισμολόγος εξήγησε ότι ήταν σημαντικό πως «το επίκεντρο βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε μια αρκετά ασφαλή απόσταση», καθώς βοήθησε στο να μην προκληθούν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

«Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός»

Πάντως, ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι «δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός», υπογραμμίζοντας ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν το επίκεντρο του σημερινού σεισμού ήταν πάνω στην Κρήτη, φέρνοντας το παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου, καθώς «θα είχαμε βλάβες».

Επίσης, σημείωσε ότι στην Κρήτη σημειώνονται προσεισμοί εδώ και περίπου 10 μέρες και φαίνεται να υπάρχει μία συνέχεια.

«Μας απασχολούν οι σεισμοί που είναι από 6 Ρίχτερ και πάνω»

Πάντως, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι παρά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ «είμαστε σε σχετική ηρεμία», εξηγώντας ότι «μας απασχολούν οι σεισμοί που είναι από 6 Ρίχτερ και πάνω».

Παράλληλα, ζήτησε από τους πολίτες και τις Αρχές να είναι γενικότερα σε ετοιμότητα, καθώς «είναι μαθηματικό ζήτημα» ότι θα έχουμε σεισμική δόνηση άνω των 6 Ρίχτερ στη χώρα μας.

Για τον λόγο αυτό τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη για «προετοιμασία, ενημέρωση και αντισεισμικές κατασκευές».

«Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο»

Επιπλέον, ο γνωστός σεισμολόγος ανέφερε ότι μελετά τον αντισεισμικό κανονισμό, επισημαίνοντας ότι καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της χώρας, αναφέροντας το κεντρικό Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα) ως μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε πως ο μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να σημειωθεί σε ένα διάστημα ενός και τριών ετών, τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά», κάνοντας λόγο για μια «μαθηματική βεβαιότητα».

Για τον λόγο αυτόν, ο σεισμολόγος επανέλαβε για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση και προστασία.

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως σε δέκα μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών θα τον βραβεύσει με ένα πολύ σπουδαίο βραβείο, το μετάλλιο Sergey Soloviev.

Εκεί, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», κατέληξε.