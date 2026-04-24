Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος της Κολομβίας έφτασε στο Καράκας, ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέπτεται τη χώρα μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έφτασε σήμερα στο Καράκας για να συναντηθεί με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, στις αρχές Ιανουαρίου.

Τον Πέτρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ. Αργότερα θα συναντηθεί με τη Ροδρίγκες και το βασικό θέμα των συνομιλιών τους θα είναι η ασφάλεια και η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών στα κοινά σύνορά τους, μια ασταθή ζώνη όπου δρουν διάφορες ένοπλες οργανώσεις.

Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει στα μέσα Μαρτίου στην κολομβιανή πλευρά των συνόρων, όμως ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή, για λόγους ασφαλείας.

Βενεζουέλα

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα και αύριο στη ΧΑΝΘ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Σέρρες: Τον τσάκωσαν την ώρα που έκλεβε αντικείμενα από σπίτι ενώ η ιδιοκτήτρια κοιμόταν

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Στράτος Τζώρτζογλου μετά το εξώδικο της Σοφίας Μαριόλα: Σέβομαι την απόφαση να μην μιλάμε για κανένα μέλος αυτής της υπόθεσης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός για την έκρηξη σε πολυκατοικία στους Αμπελοκήπους Αττικής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Καρολίνα Πλίσκοβα – Μαρία Σάκκαρη 2-0: Αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στις “64” του Madrid Open

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πάτρα: Νεκρός 46χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου