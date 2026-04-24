Κύπελλο Ελλάδας: Σε ρυθμούς τελικού η παραλία του Βόλου – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής κινείται από νωρίς σήμερα η πόλη του Βόλου, δεδομένου πως η παραλιακή οδός έχει μετατραπεί σε έναν ζωντανό πόλο έλξης για τους φιλάθλους.

Με αφορμή την επικείμενη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, η διοργανώτρια αρχή έχει στήσει μια εντυπωσιακή fan zone, όπου το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος δεσπόζει σε περίοπτη θέση, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους τη σπάνια ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το ιστορικό σύμβολο της διοργάνωσης.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το λιμάνι και η παραλία του Βόλου κατακλύστηκαν από κόσμο κάθε ηλικίας. Η παρουσία του Κυπέλλου αποτέλεσε τον κύριο πόλο έλξης, με τις ουρές για μια αναμνηστική φωτογραφία να σχηματίζονται ήδη από νωρίς.

Το κλίμα είναι εξαιρετικά εορταστικό, με μουσική, διαδραστικά παιχνίδια για τους μικρούς φίλους του αθλήματος και μια διάχυτη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα.

