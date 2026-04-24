Πιτ Χέγκσεθ: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση

Ο αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν αποκτά παγκόσμια διάσταση, δήλωσε σήμερα Παρασκευή (24/04) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να κάνει μια «καλή συμφωνία» με την Ουάσινγκτον.

«Ο αποκλεισμός μας στο Ιράν αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση», είπε ο Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο. «Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Πρόσθεσε πως μέχρι στιγμής το αμερικανικό Ναυτικό έχει αναγκάσει 34 πλοία να κάνουν αναστροφή.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όποια απόπειρα του Ιράν να τοποθετήσει περισσότερες νάρκες θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Σε αχαρτογράφητα νερά εξακολουθεί να κινείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Τραμπ αν και δήλωσε πως «δεν βιάζεται», έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Από την άλλη πλευρά, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απέρριψε τα περί εσωτερικών ρήξεων, την ώρα που -σύμφωνα με πληροφορίες- ο Γκαλιμπάφ φέρεται να έχει παραιτηθεί από την ηγεσία της διαπραγματευτικής ομάδας.

