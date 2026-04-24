MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Η G7 “ανησυχεί” για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας

|
THESTIVAL TEAM

Οι χώρες της G7 επέμειναν σήμερα στον κρίσιμο ρόλο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων (TNP) λίγες ημέρες πριν από τη διάσκεψη αναθεώρησής της, δηλώνοντας την ανησυχία τους απέναντι στην ενίσχυση των οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας και καλώντας τις ΗΠΑ να παίξουν σταθεροποιητικό ρόλο.

“Ανησυχούμε για τη σημαντική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των πυρηνικών οπλοστασίων της Κίνας και της Ρωσίας. Συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των κινδύνων πρέπει να εφαρμοστούν”, δήλωσε σε ανακοίνωση η ομάδα Διευθυντών της G7 για τη Μη Διάδοση, στην οποία μετέχουν οι διπλωμάτες που είναι αρμόδιοι για το θέμα αυτό.

Η δήλωση αυτή διατυπώνεται μόλις πριν από τη διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων, που αρχίζει τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη και θα διαρκέσει έναν μήνα.

Σε μια όλο και πιο τεταμένη γενικότερη συγκυρία, η οποία σηματοδοτείται από τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, οι χώρες της G7 δηλώνουν ότι δεσμεύονται “να εργαστούν με όλα τα κράτη συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για να διασφαλίσουν την επιτυχία της Διάσκεψης αναθεώρησης του 2026 και να επιδιώξουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του καθεστώτος της TNP στους τρεις πυλώνες της”, που είναι ο αφοπλισμός, η μη διάδοση και η ειρηνική χρήση του ατόμου.

“Ενθαρρύνουμε θερμά τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να εργάζονται για την πολυμερή στρατηγική σταθερότητα”, προσθέτει η G7.

Ο Τραμπ, που είναι γνωστό ότι δεν είναι υπέρ των μεγάλων πολυμερών συνθηκών, ζήτησε μια νέα τριήμερη πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, και απείλησε ότι θα επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές, αφότου κατηγόρησε την Κίνα ότι διεξάγει μυστικές δοκιμές.

Η διάσκεψη αναθεώρησης θα διαρκέσει έναν μήνα σε μια προσπάθεια να βρεθεί συναίνεση για να διατηρηθεί ζωντανή η TNP.

Κατά τις δύο τελευταίες διοργανώσεις, τα 191 κράτη και συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν ένα τελικό κείμενο, και αυτό πιθανότατα θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τους παρατηρητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

