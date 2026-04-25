Γαλλικό παράσημο στον Μ. Σχοινά: Τιμήθηκε ένας “μεγάλος Έλληνας Ευρωπαίος και γνήσιος φίλος της Γαλλίας”

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου, Emmanuel Macron, στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε σήμερα ειδική τελετή απονομής παρασήμων. Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τον οποίο βράβευσε εκ μέρους της Γαλλικής Δημοκρατίας ο Benjamin Haddad, αναπληρωτής υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, της Γαλλικής Δημοκρατίας. Στην ίδια τελετή τιμήθηκε και η Μαρία Γαβουνέλη, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά την ομιλία του, ο Γάλλος υπουργός έκανε ανασκόπηση της πολιτικής διαδρομής του κ. Σχοινά και της σχέσης του με τη Γαλλία. Μάλιστα, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του χαρακτηρίζοντας τον κ. Σχοινά ως έναν «μεγάλο Έλληνα Ευρωπαίο και έναν γνήσιο φίλο της Γαλλίας».

Από την πλευρά του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς μίλησε με θέρμη για την προσωπική του σχέση με τον γαλλικό πολιτισμό, η οποία ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. Αναφέρθηκε στην περίοδο που μάθαινε γαλλικά, ως παιδί στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πώς αυτός ο δεσμός δυνάμωσε καθοριστικά τα χρόνια που υπηρέτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως υπογράμμισε, τόσο ως εκπρόσωπος όσο και μετέπειτα, ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν, η Γαλλία στάθηκε πάντα δίπλα του και τον στήριξε στα μεγάλα ζητήματα της θητείας του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη που έλαβε στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης, στη μάχη κατά των ψευδών ειδήσεων, στην κρίση του μεταναστευτικού και της πανδημίας, καθώς και στη Μεγάλη Συμφωνία για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Σχοινάς επεσήμανε ότι, πέρα από τον δικό του προσωπικό δεσμό, η εκδήλωση τιμά πρωτίστως τη βαθιά σχέση Γαλλίας και Ελλάδας. Χαρακτήρισε αυτή τη συνεργασία ως το «κέντρο βάρους» και την «άγκυρα λογικής» που χρειάζεται όλο και περισσότερο η Ευρώπη για να σταθεροποιήσει έναν ασταθή και ανασφαλή κόσμο.

Αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα αυτής της ελληνογαλλικής σχέσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μέσα στους αιώνες «ο Πλάτωνας με τον Μοντεσκιέ και ο Αριστοτέλης με τον Βολταίρο συνυπάρχουν», θυμίζοντας σε όλους τη στενή σύνδεση της χώρας που γέννησε τη δημοκρατία με τη χώρα που γέννησε τον διαφωτισμό.