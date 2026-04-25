Θεσσαλονίκη: Δωρεάν περιπατητική ξενάγηση σήμερα στη Β’ Δημοτική Κοινότητα

Η Β’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει δωρεάν περιπατητική ξενάγηση στις 25 Απριλίου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. με αφετηρία τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων σε αντιπροσωπευτικά σημεία και γειτονιές της Κοινότητας, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από διπλωματούχο ξεναγό και θα έχει διάρκεια 3,5 ώρες.

Διαδρομή ξενάγησης: (αφετηρία) Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων, πάρκο Ιβάνωφ, Πάρκο των Εθνών, δυτικά Τείχη, Άγαλμα Κωνσταντίνου, Φρούριο Βαρδαρίου, Βίλα Πετρίδη.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Β’ Δημοτική Κοινότητα (Μοναστηρίου 93), στο τηλέφωνο 231331 8553 και ώρες 09.00 – 14:00 δηλώνοντας όνομα, τηλέφωνο, email.

Σε κάθε ξενάγηση μπορούν να λάβουν μέρος 30 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω καιρικών συνθηκών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Facebook της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας.