Σήμερα και αύριο οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία

Σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία για το έτος 2025-2026, με 18.346 μαθητές και μαθήτριες να έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα (ΠΣ) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά (ΠΕΣ) σχολεία. Ακολούθως, την Κυριακή 26 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ).

Για τον εξαψήφιο κωδικό έκαστου μαθητή, καθώς επίσης και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να μεταβεί για τις εξετάσεις, γονείς, κηδεμόνες και μαθητές έχουν ενημερωθεί μέσω SMS. Σημειώνεται, επίσης, ότι η κατανομή των μαθητών στα Εξεταστικά Κέντρα είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα των ΕΚ, με αναφορά στον κωδικό αίτησης του υποψηφίου.

Βασικές οδηγίες για τις εξετάσεις

Από την Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης, ορίζεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πριν την ημέρα εξετάσεων και να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο:

1. Το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12, αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π. για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη).

2. Εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων, στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το Εξεταστικό Κέντρο.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εισέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9:00, οπότε και κλείνει η είσοδος του Εξεταστικού Κέντρου. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το ΕΚ με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας, ούτε αριθμομηχανής. Τα κινητά τηλέφωνα και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται και θα παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Ο/Η μαθητής/τρια δεν θα πρέπει να γράφει το όνομά του/της στο απαντητικό φύλλο ούτε κάτι άλλο, παρά μόνο τον εξαψήφιο κωδικό του ως υποψηφίου στη προκαθορισμένη θέση (κουτάκια), το οποίο αντιγράφουν προσεκτικά από την εκτυπωμένη αίτηση. Επίσης, οι μαθητές/τριες σε κάθε απάντηση πρέπει να μαυρίζουν όλο το κενό ενός και μόνο κύκλου αυτού που κρίνουν ως σωστή απάντηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι:

150 λεπτά για τα Πρότυπα Γυμνάσια και τα Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια και

225 λεπτά για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια,

80 λεπτά για τα Πρότυπα Λύκεια και τα Δημόσια Ωνάσεια Λύκεια

270 λεπτά για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια.

Για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο χρόνος εξέτασης είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.

Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα (60 λεπτά) μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.

Τα αντικείμενα εξέτασης

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Προτύπου ή/και Ωνασείου Γυμνασίου αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, καθώς επίσης και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ Λυκείου Προτύπου ή/και Ωνασείου Λυκείου αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας, εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και επιπλέον με τα θρησκευτικά. Η εξέταση της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Ειδικότερα όσον αφορά στα Θρησκευτικά, ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην αναγνώριση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής και τα θέματα του γνωστικού αντικειμένου των θρησκευτικών συνοδεύονται από βοηθητικό υλικό, όπως κείμενα και ασκήσεις, το οποίο αξιοποιείται από τους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Θρησκευτικά. Η εξέταση της Ελληνικής γλώσσας και των Μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Στο γνωστικό πεδίο των Θρησκευτικών, ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα, το σύνολο ερωτήσεων είναι 40: Είκοσι (20) για τα Μαθηματικά και είκοσι (20) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας.

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, το σύνολο των ερωτήσεων είναι 60: Είκοσι (20) για τα Μαθηματικά, είκοσι (20) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και είκοσι (20) για τα Θρησκευτικά.

Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων είναι 100 για τα Πρότυπα και 150 για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Όσον αφορά στη δοκιμασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50: Εικοσιπέντε (25) για τα Μαθηματικά και εικοσιπέντε (25) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Και σε αυτή τη δοκιμασία, όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.