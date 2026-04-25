Ζίβκοβιτς: Να είμαστε ενωμένοι σαν “ένα” – Δεν τα παρατάμε ποτέ

Focus στον μεγάλο τελικό και την κούπα φάνηκε στις δηλώσεις του ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο αρχηγό του ΠΑΟΚ να σχολιάζει το επικείμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Την ένατη… κούπα του στην εν λόγω διοργάνωση ψάχνει ο Δικέφαλος σήμερα (25/4) στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΟΦΗ, με τον «ασπρόμαυρο» εξτρέμ να σχολιάζει τις λεπτομέρειες που θα κρίνουν τον τελικό.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πόσο δύσκολο ήταν το ταξίδι και ποιο ήταν το σημείο καμπής: «Όλα τα παιχνίδια που παίξαμε στη διοργάνωση ήταν δύσκολα και τα παίξαμε σαν τελικό. Αυτό μας έφερε εδώ, να παίζουμε αύριο τον μεγαλύτερο τελικό και θέλω να σηκώσω το τρόπαιο».

Για το πως αισθάνεται ως παίκτης να βλέπει οπαδούς των δύο ομάδων: «Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Θα τα δώσουμε όλα και θα παίξουμε για τους οπαδούς μας, θα πιέσουμε για να κερδίσουμε, γιατί ξέρουμε μέσα από ποιες δυσκολίες περνάνε τη σεζόν φέτος».

Για τις λεπτομέρειες τι θα κάνει τη διαφορά: «Να είμαστε ενωμένοι σαν μία γροθιά. να είμαστε ήρεμοι και focus στον αγώνα ούτως ώστε να τον ελέγξουμε».

Ένα μήνυμα για τον κόσμο: «Δεν τα παρατάμε ποτέ. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο ΠΑΟΚ είμαστε και ελπίζουμε να το γιορτάσουμε μαζί».

Αντρίγια Ζίβκοβιτς ΠΑΟΚ

