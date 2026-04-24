Θεσσαλονίκη: Βαριά πρόστιμα σε έξι πρατήρια για υπέρβαση του πλαφόν καυσίμων

Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε καύσιμα, κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και θα επιβληθούν πρόστιμα συνολικού ύψους 54.000 ευρώ, σε 9 πρατήρια σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποίησε συντονισμένες επιχειρήσεις ελέγχων τις τελευταίες 3 εβδομάδες σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την τήρηση του πλαφόν στα καύσιμα.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel σε 3 πρατήρια στην Αιτωλοακαρνανία, 6 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μη καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, κατά παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων.

Για τις παραβάσεις αυτές θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα και στα 9 πρατήρια, συνολικού ύψους 54.000 ευρώ.

Η Αρχή υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της ότι πραγματοποιεί συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.