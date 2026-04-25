MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Αποδεικνύεται η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εγκαινιάστηκε σήμερα το νέο τεχνολογικό hub του Euronext Athens, παρουσία του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ και του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Το κέντρο αποτελεί επένδυση του ομίλου Euronext για την ενίσχυση της τεχνολογικής του υποδομής και τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι η επιλογή της Αθήνας για τη δημιουργία του Κέντρου αποδεικνύει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και της αναβάθμισης του ρόλου της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τονίζοντας ότι το κέντρο θα λειτουργεί ως κόμβος τεχνολογίας και προσέλκυσης ταλέντων.

Η Αθήνα θα γίνει το τεχνολογικό hub που θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας το ελληνικό ταλέντο, το αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα και τη στρατηγική γεωγραφική της θέση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ, ανέφερε πως η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά σε πορεία ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια και η ενοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την Euronext, που αποτελεί μία διπλάσια αγορά από αυτή του Λονδίνου θα έχει κέρδη για όλες τις πλευρές.

«Πιστεύουμε στο ταλέντο της Ελλάδας και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε» δήλωσε ο CEO του Euronext, Στεφάν Μπουζνά. Εξέφρασε την πεποίθηση για μελλοντική επέκταση του κέντρου σε νέο, μεγαλύτερο κτίριο και σε νέες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι ο όμιλος Euronext διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στο σκέλος της τεχνολογίας.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόνισε ότι η Αθήνα γίνεται το τεχνολογικό hub που θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Η ελληνική αγορά διαθέτει, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και στρατηγική γεωγραφική θέση που συνδέει αγορές από διαφορετικές περιοχές, τα οποία η ενοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον όμιλο Euronext και η δημιουργία του νέου Κέντρου, θα αξιοποιήσει.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

